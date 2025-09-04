Hogy milyen egy nyár egy influenszer számára? Sápi Vivi megmutatja!

Gyorsan múlik az idő, csak egyet pislogtunk, és máris vége lett a nyárnak. Sokan örülhetnek ennek, mert lassan az idő is ősziesbe fordul, és már nem kell elviselni a tikkasztó kánikulát, mások viszont visszasírhatják, mert vége a szép időnek, a ragyogó napsütéses vízparti vakációnak. Sápi Vivi nem szomorkodik, de azt se mondhatnánk, hogy örömében ugrál.

Rengeteg emléket gyűjtött a nyáron, de az egyik legszebb, amit a családjával tölthetett Sápi Vivi

Forrás: Sápi Vivien Instagram-oldala

Így élte meg a nyarat Sápi Vivi

Ahogy sokan mások, a jászapátiból indult influenszer is csak csodálkozik, hogy ilyen hamar vége lett a nyárnak. Videójából viszont kiderül, hogy rendesen kihasználta és rengeteg szép emlékkel gazdagodott, aminek igen hálás. A nyarat pedig nem is zárhatta volna szebb környezetben, mint a családja körében. Ahogy Vivi írja: bár próbálják sűrűn látogatni egymást, nem volt alkalmuk egész nyáron kicsit hosszabbra húzni a napot.

Ezt most spontán bepótoltuk és nem hagytuk a nyarat elsuhanni nélküle!

Nyár záró programként ezúttal nyársalást tervezett be a szüleivel, ezzel búcsúzva el az augusztustól.