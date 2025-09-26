Ezt soha nem gondoltad volna Sápi Viviről!

szeptember 26., péntek

Sápi Vivi sok mindent megosztott már magáról és így azt gondolnánk, nem tud semmi újat mondani a rajongóinak. Talán mégis. Legutóbbi bejegyzésből olyan tudhatunk meg, amit talán eddig nem gondoltunk volna.

Dobos Zsófia Tünde

Azt már tudjuk, hogy a népszerű tartalomgyártó imádja az extrém helyzeteket, hisz láthattuk már box közben, extrém műrepülésen, kutyaszánon, vagy éppen aligátorral a kezében. De egy valamit talán soha nem gondoltunk volna Sápi Viviről!

Sápi Vivi és sajátja
Sápi Vivi cicája jobban hasonlít rá, mint gondolnánk
Forrás: Sápi Vivien Instagram-oldala

Érdekes hobbinak hódol Sápi Vivi

Általánosságban leginkább férfiak űzik ezt a hobbit: a horgászatot. Instagramján tett legutóbbi bejegyzésében megtudhattuk, hogy a légiutas-kísérőből lett influenszer imád horgászni. Ezzel pedig közös vonást is felfedezett saját maga és macskája között: mindketten szeretik a halat. Ez utóbbit persze korábbról tudhattuk, hiszen többször megosztotta már tengeri herkentyűkkel teli fogásait. De ki gondolta volna, hogy az extrém sportokat kedvelő, végtelenül energikus lány egyik kedvenc elfoglaltsága, hogy a csendes vízparton üldögél, és várja élete legnagyobb kapását. 

 

