Elvesztette a harcot a Tisza óriásával a horgász, mégis ez lett a legboldogabb napja

A Tisza ismét bebizonyította, hogy igazi horgászparadicsom, egyetlen nap alatt három gigászi harcsa akadt horogra!

A Tisza sorra adja a horgászok álomfogásait

Forrás: Pecaverzum

Tisza óriásai

A szerencsés horgász már délelőtt egy hatalmas példánnyal küzdött, amely végül ugyan kereket oldott. A pecásnak azonban nem sokáig kellett bánkódnia, rövidesen egy 207 centiméteres izompacsirta hal harapott rá a csalira. A gyors fotó és visszaengedés után újra megzörrent a fék – ezúttal egy 166 centis harcsa csapódott a csónak mellé.

A délután békésnek tűnt, ám 17 óra tájban újabb izgalmak következtek: bot vad táncba kezdett, és a hosszú fárasztás végén egy 208 centis folyami szörnyeteg mutatta meg magát.

Mindhárom óriás épségben visszanyerte szabadságát, a horgász pedig három életre szóló élménnyel gazdagodott.

Térségünkben is kapitális fogások!

Ahogy hírportálunk már beszámolt róla, Szolnoknál Pásztor Dominik horgász élt át mesébe illő perceket. Egy óra leforgása alatt három kapitális pontyot szákolt, 9,3; 15,3 és 16,4 kilogramm súlyúakat.

