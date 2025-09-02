A kamerák előtt vesztek össze, megríkatta párját Curtis

Második napjához érkezett a TV2 Ázsia Expressz és már most mutatkoznak a fáradság jelei. A magyar rapper és ceglédi kosaras párja a kamerák előtt esett egymásnak az egyik feladat után.

Nem bírta érzelmeit visszatartani, könnyekben tört Judit az TV2 Ázsia Expressz egyik feladata után

Folytak a könnyek a TV2 Ázsia Expressz showműsorában

Az első nap kezdeti lendületével vágott bele a malajziai kaland második napjába Curtis és felesége, Barnai Judit még a friss reggeliről lemondtak, hogy az elsők között indulhassanak meg. Kezdetben úgy tűnt, hogy ez a döntés akár a célig is elrepítheti őket, ugyanis az ő párosuk volt az, akik először tudtak magunka autót fogni. Cél: a George Town-i Chowrasta Market piac, ahol az első feladat várt rájuk. Curtis még is lepődött, elmondta, magából kiindulva, ő nem biztos, hogy felvenne egy idegen stoppost.

Amilyen szerencsésen kezdődött számukra a nap, úgy csapott át a másik irányba: a sofőr csak az út feléig vitte őket, így hamar a sor végére kerültek, nem is fűztek sok reményt a továbbjutáshoz, ez pedig valószínűleg rányomhatta bélyegét a hangulatukra.

Bár a helyi piacon hamar megtalálták a hagyományos maláj öltözetet, tengkolok fejkendőt viselő lakost, az ami utána következett, arra nem voltak felkészülve. A sztár párnak rendelésre kellett levest kiszállítania, de nem akárhogy. Csak a megfelelő mennyiséggel engedték tovább őket, amit nem sikerült teljesíteniük. A feladat után Judit könnyekben tört ki a fáradságtól, a csalódottságtól, valamint attól, ahogyan párja hozzászólt, melyet számon kért: miért beszél vele olyan csúnyán.

Ne ingerültösködjél, amikor így is kivagyok!

– kérte párját Judie. Curtis a kamerákra hivatkozva próbálta a veszekedést enyhíteni. Az, hogy sikerült-e mindezen túllépniük a valóságshow további részeiben kiderül számunkra.