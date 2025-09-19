1 órája
Robbant a TikTok-bomba: ezúttal Zsigmond Angi szerelmi élete került terítékre
Egy rövid TikTok-poszt elég volt ahhoz, hogy felrobbanjon a magyar közösségi média. Ádám Sofi és Zsigmond Angi közös videója alatt valóságos kommentháború kerekedett.
Egy TikTok-videó elég volt ahhoz, hogy az egész magyar közösségi média Zsigmond Angi, Sofi és Németh Vini közös szerelmi múltjában kezdjen vájkálni.
A posztban Angi és Sofi mosolyogva fogtak kezet, a felirat pedig csupán ennyit árult el: „POV: van egy közös exetek”. A kommentelők azonnal beindultak, de az igazi fordulat akkor jött, amikor Vini is megírta saját megjegyzését. Egy sokatmondó „Szerelmek” üzenettel indított, majd Angi odaszúrt neki, mondván: „Szép, hogy itt is építed a nézettséged.”
Vini válasza azonban meglehetősen gyerekesre sikeredett: „Csak büszke vagyok a trófeáimra.”
Nagyot ment Zsigmond Angi videója
A kommentháború pillanatok alatt felrobbantotta a posztot, a követők pedig szinte biztosra veszik, hogy a titokzatos közös ex nem más, mint Vini. Nemrég ugyanis Sofi és Vini a Borsnak erősítették meg szakításukat az Ázsia Expressz után, így a kapcsolat adott volt. Az pedig most derült ki, hogy Angi is kötődött hozzá korábban.
