szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

48 perce

Három férfi támadta rá Zsigmond Angira, de a folytatásra senki sem számított

Címkék#zene#Zsigmond Angéla#klip

Minden nő rémálma történt Zsigmond Angival, az incidenst ráadásul videóra is vették. Előbb egy üres utcán ütötte el egy luxusterepjáró, majd az autóból kipattanó maszkos férfiak abuzálták.

Kiss Ádám

Persze ez a jelent csupán a képzelet szüleménye, Zsigmond Angi legelső dalához készült klip kezdődik a megrázó képsorokkal.

zsigmond angi
Dögös autók is szerepeltek Zsigmond Angi zenei klipjében
Forrás: Zsigmond Angi Instagram-oldala

Később persze minden jóra fordul, a népszerű influenszer legyőzte támadóit, ezzel pedig kezdetét is vette a féktelen bulizás.

A zeneiparban is a csúcsra törne Zsigmond Angi

A klipet már több tízezren látták, és ha a törökszentmiklósi származású lány rajongóin múlik, a megtekintés tovább szárnyal majd a következő hetekben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu