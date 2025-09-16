Celebfigyelő
1 órája
Három férfi támadta rá Zsigmond Angira, de a folytatásra senki sem számított
Minden nő rémálma történt Zsigmond Angival, az incidenst ráadásul videóra is vették. Előbb egy üres utcán ütötte el egy luxusterepjáró, majd az autóból kipattanó maszkos férfiak abuzálták.
Persze ez a jelent csupán a képzelet szüleménye, Zsigmond Angi legelső dalához készült klip kezdődik a megrázó képsorokkal.
Később persze minden jóra fordul, a népszerű influenszer legyőzte támadóit, ezzel pedig kezdetét is vette a féktelen bulizás.
A zeneiparban is a csúcsra törne Zsigmond Angi
A klipet már több tízezren látták, és ha a törökszentmiklósi származású lány rajongóin múlik, a megtekintés tovább szárnyal majd a következő hetekben.
