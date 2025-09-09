Titokzatos videót tett közzé Zsigmond Angi

A TikTok elődjén, a Musical.ly-n népszerűvé vált Zsigmond Angi ezúttal meglepte követőit, minden jel arra mutat, hogy új típusú tartalmat készül bemutatni.

Új oldalát mutatta meg Zsigmond Angi

Forrás: Zsigmond Angi Instagram-oldala

Az influenszer szakítva a hagyományokkal ezúttal egy, a nagyközönség számára még ismeretlen zenére tátog egy mélygarázsban. A poszt szövegében pedig a szeptember 15-i dátum szerepel, így minden bizonnyal egy saját zenével debütál a szolnoki származású celebritás.