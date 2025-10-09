október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Drámai pillanatok a döntő kapujában: Curtis és Judie búcsúzott az Ázsia Expressztől – videóval

Címkék#Curtis#Judie#Ázsia expressz#kaland#verseny

Öt héten át küzdöttek a fődíjért. Curtis és párja, Judie megható sorokkal búcsúzott az Ázsia Expressztől.

Szoljon.hu

Véget ért Curtis és Judie számára az Ázsia Expressz hatalmas kalandja. Öt héten át küzdöttek, ám a páros a döntő kapujában Balin, negyedikként búcsúzott a versenytől. Mint fogalmaztak, életre szóló élményekkel távoznak.

ázsia expressz
Öt héten át küzdöttek a fődíjért az Ázsia Expresszben 
Forrás: Barnai Judit Instagram-oldala

Mindent megtettek, hogy megnyerjék az Ázsia Expresszt

Curtis az Instagramon osztott meg egy megható üzenetet, amelyben köszönetet mondott a műsorkészítőknek, a nézőknek és mindenkinek, aki szurkolt nekik.

Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a műsornak, amit soha nem fogunk elfelejteni

– írta a posztban.

Sokak szerint ők voltak a verseny igazi győztesei.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu