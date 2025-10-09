Drámai pillanatok a döntő kapujában: Curtis és Judie búcsúzott az Ázsia Expressztől – videóval

Véget ért Curtis és Judie számára az Ázsia Expressz hatalmas kalandja. Öt héten át küzdöttek, ám a páros a döntő kapujában Balin, negyedikként búcsúzott a versenytől. Mint fogalmaztak, életre szóló élményekkel távoznak.

Öt héten át küzdöttek a fődíjért az Ázsia Expresszben

Forrás: Barnai Judit Instagram-oldala

Mindent megtettek, hogy megnyerjék az Ázsia Expresszt

Curtis az Instagramon osztott meg egy megható üzenetet, amelyben köszönetet mondott a műsorkészítőknek, a nézőknek és mindenkinek, aki szurkolt nekik.

Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a műsornak, amit soha nem fogunk elfelejteni

– írta a posztban.

Sokak szerint ők voltak a verseny igazi győztesei.