Csodálatos helyen járt Caramel, és nem volt egyedül

Róma mindenhogy szép, de talán érdemes kihasználni azokat az időszakokat, amik nem olyan turista frekventáltak. Bár lehet, hogy így az őszi időszakban kissé borongós napot tudunk kifogni, de az olasz életérzés így is magával tud ragadni. Ezt tapasztalhatta meg a napokban Molnár Ferenc Caramel is, aki legutóbbi utazását Rómába szervezte. De nem egyedült ment. Mutatjuk is, hogy kivel osztotta meg az élményt.

Caramel és felesége ezúttal Rómából adott hírt magáról

Forrás: Molnár Ferenc Caramel Instagram-oldala

Caramel az olasz forgatagban

Legutóbbi bejegyzésében osztotta meg követőivel magyar énekes, hogy feleségével Molnár-Szilágyi Szilviával éppen hol kapcsolódnak ki. Útjuk az olasz fővárosba tették meg, a képet pedig – melyet a zenész megosztott – a Szent Péter Bazilikánál lőtték. Hisz, bár Róma volt a fő célállomás, ha már ott jársz, kihagyhatatlan élményt nyújt Vatikánváros is. A fények pedig egyszerűen még varázslatosabba tették a városnéző körutat.

Imádtam a tegnapi fényeket

– írta Szilvia Instagram történebében.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az időjárás kíméletesnek bizonyult, így visszatérve a római utcákra, körbejárták az olasz nevezetességeket: Colosseum, Római Pantheon, Trevi-kút, csak, hogy párat említsünk sorainkban. Caramelnek a szava is elállt a római látványosságoktól.

Ez a város elképesztő!🙏🏼

De nem csak házaspárt nyűgözte le Róma, a kommentelők is csodálatukat fejezték ki, valaki ezer szónál is többet mondott: „Róma a megunhatatlan örök Szerelem ❤️”