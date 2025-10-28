1 órája
Európa egyik legszebb városában járt Debreczeni Dóra
A jászkunsági származású futóedző beleszeretett a festői szépségű portugál fővárosba.
– Megszámolni sem tudom, hogy hányszor jöttünk már vissza, de most már megérdemli, hogy kijelentsem, hogy a kedvenc városunk! – kezdte bejegyzését Debreczeni Dóra. A posztban Lisszabonra gondolt, amely „színességével, vidámságával, változatosságával és a lehengerlő gasztronómiájával” szinte elvarázsolt az edzőt és családját.
Az érzelmesre sikerült poszt nagy sikert aratott a követők között, a képek alapján pedig könnyen kedvünk támadhat egy portugál kiruccanáshoz. A korábban az év futóedzőjének választott Debreczeni Dóra rendre megosztja a külföldi országokban szerzett tapasztalatait, legutóbb például a svájci Alpokban edzőtáborozott.
