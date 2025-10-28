október 28., kedd

Európa egyik legszebb városában járt Debreczeni Dóra

Címkék#Debreczeni Dóra#Lisszabon#kirándulás

A jászkunsági származású futóedző beleszeretett a festői szépségű portugál fővárosba.

Kiss Ádám
– Megszámolni sem tudom, hogy hányszor jöttünk már vissza, de most már megérdemli, hogy kijelentsem, hogy a kedvenc városunk! – kezdte bejegyzését Debreczeni Dóra. A posztban Lisszabonra gondolt, amely „színességével, vidámságával, változatosságával és a lehengerlő gasztronómiájával” szinte elvarázsolt az edzőt és családját.

debreczeni dóra, lisszabon
Az egész városra jellemző színesség volt az egyik, ami Debreczeni Dóra kedvence lett Lisszabonban
Fotó: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Az érzelmesre sikerült poszt nagy sikert aratott a követők között, a képek alapján pedig könnyen kedvünk támadhat egy portugál kiruccanáshoz. A korábban az év futóedzőjének választott Debreczeni Dóra rendre megosztja a külföldi országokban szerzett tapasztalatait, legutóbb például a svájci Alpokban edzőtáborozott.

 

