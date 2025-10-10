Egy hatalmas kővel a kezében pózol legújabb képén Debreczeni Dóra

Legutóbb, még arról számoltunk be, hogy a szolnoki születésű fitneszedző a hideg idő miatt az edzőterembe kötözik, és az őszi és a éli időszakot inkább erősítéssel tölti. Ám úgy tűnik semmi sem akadályozhatja meg, ha egy futóversenyről van szó, és elképesztő, hogy milyen energiával veti bele magát Debreczeni Dóra a futásba.

Büszkén mutatta meg Debreczeni Dóra a Vadlán Ultra versenyen szerzett örök emléket

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Rajthoz állt Debreczeni Dóra

A Keszthelyi-térség kiemelkedő eseményének számít a Vadlán Ultra futóverseny, melyen természetesen Dóra is megmértette magát. Legutóbbi bejegyzéséből az is kiderült, hogy az egyik kedvenc versenye, hiszen rengeteg barát, ismerős és a sportolójával futhat közösen, ami mindig nagy élményt jelent számára. Bár eljátszott a gondolattal, valóban induljon-e, hisz előtte nem sokkal futott le egy 41 kilométeres távot, de férje szerencsére rábeszélte.

Egyenesen kiadta célnak, hogy most vagyok erős, most van bennem az edzés és ritkán adatik meg, hogy az ember ennyire fent legyen és én idén futás tekintetében a legerősebb évem hoztam. Így hát beneveztem. Üsse kavics...

– írta a beszélgetésükről, hozzátette valami egészen különleges erő szállta meg a versenyen, ugyanis eddig leginkább 60 km-t futott, de ezúttal közel 108 kilométert sikerült megtennie. A verseny után szerzett gigászi követ, mely örök emlékként hirdeti majd elért sikerét, büszkén, mosolyogva mutatta meg Instagram-oldalán.