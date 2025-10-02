Debreczeni Dórának is betett a hideg időjárás

Vissza az edzőterembe! Debreczeni Dóra számára is véget ért a nyár, ez pedig azt jelenti, hogy elkezdődik az edzőtermes időszak, ahol leginkább az erősítésre koncentrál. Hiszen ahogy ő vallja, a futáshoz elengedhetetlen a megfelelő izomzat!

Debreczeni Dóra visszatér az edzőterembe

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

Debreczeni Dóra edzőtermi tanácsokkal látta el követőit

Még a szolnoki születésű fitneszedzőnek is nehéz visszaszoknia az edzőterembe, így nem csak követőit, de saját magát is próbálja motiválni. Legutóbbi bejegyzésében pár trükköt osztott meg, olyanokat, amelyek az évek alatt neki beváltak, és segítették a visszazárkózást.

Tanácsai szerint, jó ha nem egyedül költözik be az ember az edzőterembe, hisz így egymást tudják motiválni az erősítésre. Emellett fontos, ha reális célokat tűzünk ki magunk elé, így nem leszünk csalódottak, ha az edzés végén a tükörbe nézünk. Továbbá fontos az is, hogy fokozatosan építsünk magunkon, és végül, de nem utolsó sorban, nem szabad megfeledkezni az edzés utáni feltöltődésről.

