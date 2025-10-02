5 órája
Debreczeni Dórának is betett a hideg időjárás
Debreczeni Dórának a lételeme futás, folyamatosan nyomon követhettük éppen hol jár, melyik hegyet hódítja meg. Most viszont az ősz beköszöntével ő is kénytelen behúzódzkodni és valahogy máshogy levezetni az energiáit. Nem kell félteni, van bőven ötlete rá, amit szívesen meg is oszt követőivel.
Debreczeni Dóra edzőtermi tanácsokkal látta el követőit
Vissza az edzőterembe! Debreczeni Dóra számára is véget ért a nyár, ez pedig azt jelenti, hogy elkezdődik az edzőtermes időszak, ahol leginkább az erősítésre koncentrál. Hiszen ahogy ő vallja, a futáshoz elengedhetetlen a megfelelő izomzat!
Még a szolnoki születésű fitneszedzőnek is nehéz visszaszoknia az edzőterembe, így nem csak követőit, de saját magát is próbálja motiválni. Legutóbbi bejegyzésében pár trükköt osztott meg, olyanokat, amelyek az évek alatt neki beváltak, és segítették a visszazárkózást.
Tanácsai szerint, jó ha nem egyedül költözik be az ember az edzőterembe, hisz így egymást tudják motiválni az erősítésre. Emellett fontos, ha reális célokat tűzünk ki magunk elé, így nem leszünk csalódottak, ha az edzés végén a tükörbe nézünk. Továbbá fontos az is, hogy fokozatosan építsünk magunkon, és végül, de nem utolsó sorban, nem szabad megfeledkezni az edzés utáni feltöltődésről.
Ezzel a négy kis trükkel motiválja magát Dóra is. De hozzá tett még egy apróságot:
És a legfontosabb: élvezd a folyamatot, mert minden egyes lépés közelebb visz a céljaidhoz. Tarts ki, mert a befektetett munka idővel mindig meghozza az eredményét!
