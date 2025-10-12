október 12., vasárnap

Szomorú hír

Elhunyt Diane Keaton, Hollywood egyik legkülönlegesebb színésznője

79 éves korában, Kaliforniában meghalt Diane Keaton – jelentette az Origo. A család kérésére egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

Kedves Katalin

Diane Keaton Los Angelesben született 1946-ban, de a hatvanas években New Yorkban tanulta a színészetet, és a Broadway-n tűnt fel először. Woody Allen Játszd újra, Sam! című darabja hozta meg számára az áttörést, és egy életre szóló alkotói kapcsolatot.

Diane Keaton 2017-ben kapta meg az Amerikai Filmintézet (AFI) életműdíját Los Angelesben
Forrás: ROBYN BECK / AFP

Diane Keaton: a Broadway-től a Keresztapáig

Hollywoodba Francis Ford Coppola vitte be. Kay Corleone szerepében A Keresztapa mindhárom részében láthattuk, a maffiafőnök feleségeként ő mutatta meg a történet emberi oldalát.

A hetvenes években, az úgynevezett Új-Hollywood korszakában Keaton sorra kapta az emlékezetes szerepeket, de igazi ikonná Annie Hallként vált. A 1977-es filmért Oscar-díjat nyert, és újradefiniálta, mit jelent egy modern női főhős a vásznon. Annie Hall stílusa – kalap, nyakkendő, férfiing – divatot teremtett, Keaton pedig ezzel egy egész korszak arcává vált.

Későbbi filmjeiben – a Vörösöktől a Rejtélyes manhattani halálesetig – mindig maradt benne valami egyedi. Humor, sebezhetőség és egy különös elegancia. Nemcsak színésznő volt, hanem fotós, író és szerkesztő is, aki sosem félt kilépni Hollywood árnyékából.

2017-ben életmű-Oscart kapott, 75 évesen pedig még mindig a szakmáról és a szenvedélyről beszélt: 

Imádom, ha nevethetek, ha szerelmes lehetek, ha megérinthetem valakinek az arcát. Ez a játék számomra a boldogság.

Diane Keaton távozásával a filmvilág elveszített egy ritka, igazán eredeti csillagot.

 

