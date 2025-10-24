október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

„Nem hagyott nyugodni” – Dombóvári egyszeri Galla–Laár estet hoz Jászkarajenőre

Címkék#Dombóvári István#Galla Miklós#Laár András

A jászkarajenői művelődési ház vezetője egy nemes cél érdekében mozgósította követőit.

Kiss Ádám

Dombóvári István, a hazai stand-up egyik legismertebb alakjának lehetősége nyílt segíteni gyerekkori példaképein. Galla Miklós és Laár András a Holló Színház és a L'Art pour l'art társulat egykori legendái olyan rossz anyagi helyzetbe kerültek, hogy adományokat kényszerülnek kérni.

Dombóvári István
Kollégáinak segít Dombóvári István
Fotó: Dombóvári István Instagram-oldala

– Egyszerűen nem hagyott nyugodni a helyzet... Szerveztem nekik egy közös estet (nem tudom volt-e már ilyen) és mindketten örömmel elfogadták! – fogalmazott bejegyzésében a humorista.

Az egyszeri, különleges estnek a Jászkarajenői Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár ad majd otthont. A szervező minden költséget – a terembérletet, a fuvarozást és a technikai kiadásokat – saját maga állja, a teljes bevétel pedig Galla Miklóst és Laár Andrást illeti meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu