„Nem hagyott nyugodni” – Dombóvári egyszeri Galla–Laár estet hoz Jászkarajenőre

Dombóvári István, a hazai stand-up egyik legismertebb alakjának lehetősége nyílt segíteni gyerekkori példaképein. Galla Miklós és Laár András a Holló Színház és a L'Art pour l'art társulat egykori legendái olyan rossz anyagi helyzetbe kerültek, hogy adományokat kényszerülnek kérni.

Kollégáinak segít Dombóvári István

Fotó: Dombóvári István Instagram-oldala

– Egyszerűen nem hagyott nyugodni a helyzet... Szerveztem nekik egy közös estet (nem tudom volt-e már ilyen) és mindketten örömmel elfogadták! – fogalmazott bejegyzésében a humorista.

Az egyszeri, különleges estnek a Jászkarajenői Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár ad majd otthont. A szervező minden költséget – a terembérletet, a fuvarozást és a technikai kiadásokat – saját maga állja, a teljes bevétel pedig Galla Miklóst és Laár Andrást illeti meg.