Elhagyta már a vármegyét?

2 órája

Hosszabb nyomkövetés után sem találták meg a szökevényt, ezért ezt kéri a jászberényi állatkert

Címkék#sül#mentőkutyás szolgálat#lábnyom#szökevény#segítségkérés

Nyoma veszett két dél-afrikai sülnek a jászberényi állatkertből – számoltunk be az esetről korábban. Az egyik példányt megtalálták, a másikat azonban még mindig keresik. Akadt, aki már látta a szökevényt a Jászságban kószálni, a lábnyomait is beazonosították, de végül nem került elő. Az állatkert továbbra is a lakosság segítségét kéri az eltűnt állat felkutatásában.

Illés Anita

Október 16-án, csütörtökön új híreket osztott meg az elveszett sülről közösségi oldalán a jászberényi állatkert. A posztból kiderült, hogy néhány nappal ezelőtt hol bukkant fel az eltűnt állat. 

Éjjel is keresik az eltűnt állatot.
Október 7-én nyoma veszett a jászberényi állatkert dél-afrikai süljének. Az eltűnt állatot azóta folyamatosan keresik Fotó: Jászberényi Állat- és Növénykert Facebook-oldala

Hol bukkantak az eltűnt állat nyomára?  

– A lakosságtól való segítségkérésünk eredményre vezetett, ugyanis az állatot október 11-én, szombaton a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül – írta a közösségi oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Mint megtudtuk, az észlelésről szóló információt másnap reggel kapták meg az illetékesek a bejelentőktől. Ezt követően a szökevény nyomába eredtek, a zoo állatorvosa és a gondozók megtalálták és azonosították a sül lábnyomait. Az eltűnt állat felkutatásában segítséget kértek a Kutyákkal az Életért Alapítvány önkénteseitől is.

– Szagminta segítségével a nyomkereső kutya szagot fogott, de hosszabb nyomkövetés után sem tudtuk az állatot megtalálni. Azóta is folyamatosak az esti, éjszakai keresések hőkamerákkal, az állatkert gondozói, a polgárőrség tagjai, a jászfelsőszentgyörgyi és a jászberényi vadásztársaság hivatásos és sportvadászai segítségével, de mindeddig nem sikerült az állatot megpillantani – részletezték az intézmény Facebook-oldalán.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Egy percig se várjának, ha valahol megpillantját a szökevényt, azonnal értesítsék az állatkertet!

Az állatkert munkatársai felhívták a figyelmet, hogy az érintett külterületi földeken ebben az időszakban intenzív gépi mezőgazdasági munkák folynak, így biztos, hogy a sül nem marad egy konkrét helyen huzamosabb ideig. Arra kérnek mindenkit, hogy ha valahol észreveszik a sül jelenlétét, akkor haladéktalanul jelezzék az intézmény telefonszámán, vagy hívják Parély Viktor állatgondozót a 06306865507-es mobilszámon. Fontos, hogy egy percig se várjanak a jelzéssel, mert úgy tűnik, hogy csak az azonnali helyszíni kiszállással tudják elfogni az állatkerti szökevényt. 

 

