Hőkamerával eredtek a jászberényi állatkert szökevényének nyomába, így zajlott a mentőakció

– Örömmel tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az október 7-én ismeretlen személy által a biztonsági pánt szétvágásával kinyitott karanténjából kiengedett és az állatkert területéről eltűnt dél-afrikai sült hétfőn este 22-23 óra között sikeresen megfogtuk és biztonságban visszaszállítottuk az állatkertbe – adta hírül közösségi oldalán az állatkert. Az eltűnt állat felkutatásának izgalmas részleteit is megosztották a nyilvánossággal.

Sokan aggódtak az eltűnt állat miatt. A két hétig kóborló dél-afrikai sül végre épségben hazatérhetett a jászberényi állatkertbe

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Hol fogták be az eltűnt állatot?

– A sül hollétéről egy jászberényi lakos tett bejelentést, aki 22 óra körül a Jászberényből Nagykáta felé vezető kerékpárút mentén, nem messze a Hűtőgépgyári bekötőúttól, a város vége táblánál vette észre az állatot. A bejelentést követően az állatkert vezetője tíz percen belül a helyszínre érkezett fiával, aki szintén vadgazdálkodási és tapasztalt állatkerti gyakorlattal rendelkező szakember – olvasható a zoo Facebook-oldalán. Mint megtudtuk, időközben a sül egy kerékpárostól úgy megriadt, hogy ekkora már az út menti sűrű ártéri erdőbe húzódott vissza, ahol megkezdődött a keresés. Először hőkamerával próbálkoztak, de a sül utolérését követően erősebb lámpákat vetettek be.

A bejegyzésből kiderült, hogy a nagyon dús vegetációjú erdőben mintegy 45 percnyi nyomkövetés és keresés után az akkorra már a helyszínre érkezett ápolókkal együtt sikerült befogni és az állatkertbe szállítani az igencsak megriadt állatot.

Így fogadták a szökevényt az állatkert gondozói

– A sül jelentősen lefogyott, de az elsődleges vizsgálatok alapján komolyabb egészségügyi problémát nem tapasztaltunk. Gondozóink még az éjszaka során bőséges eleséggel és komfortos környezettel várták vissza a szerencsésen megkerült kóborlót – számolt be a sül állapotáról az állatkert. A posztban köszönetet mondtak a bejelentőnek Kubányi Krisztiánnak, aki az észleléstől a berakodásig, azaz az egész akció ideje alatt segítséget nyújtott és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az állat épségben hazatérhetett.

Nyomozás indult az ügyben

A gyűjtemény illetékesei közölték azt is, hogy a karanténhelyiség zárának megrongálása miatt történt szökés ügyében a rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a zárat megrongáló és az állatokat kieresztő személy kiléte és cselekedetének indítéka továbbra is ismeretlen. Bíznak benne, hogy a jövőben nem fordul elő hasonló incidens és az állatkert lakóinak biztonságát semmi és senki sem veszélyezteti.