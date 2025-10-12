október 12., vasárnap

Kisfiúval bővült az olimpiai bajnok Hadvina Dóra családja

A korábbi kiváló szolnoki kajakos, Hadvina Dóra – leánykori nevén: Bodonyi Dóra – a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy teljes családjuk, ugyanis életet adott kisfiúknak, Olivérnek.

Varga Csaba
Kisfiúval bővült az olimpiai bajnok Hadvina Dóra családja

Immár kétgyermekes szülők, Hadvina Gergely és felesége Dóra Fotó: Bors

A ma is Szolnokon élő, olimpiai bajnok és bronzérmes, ötszörös világ- és hatszoros Európa-bajnok sportolóhölgy edzőjével, Hadvina Gergellyel öt esztendeje házasodtak össze, kislányuk, Holli három éve született. Dóra idén márciusban jelentette be, felhagy az aktív versenyzéssel, készül a civil életre sportcoachnak tanul, emellett Szolnokon egy sportmentorprogram működtetésében vállalt szerepet. Most azonban egy ideig csak a gyerekeivel lesz elfoglalva a korábbi kiváló sportolóhölgy.

 

