Kisfiúval bővült az olimpiai bajnok Hadvina Dóra családja

A ma is Szolnokon élő, olimpiai bajnok és bronzérmes, ötszörös világ- és hatszoros Európa-bajnok sportolóhölgy edzőjével, Hadvina Gergellyel öt esztendeje házasodtak össze, kislányuk, Holli három éve született. Dóra idén márciusban jelentette be, felhagy az aktív versenyzéssel, készül a civil életre sportcoachnak tanul, emellett Szolnokon egy sportmentorprogram működtetésében vállalt szerepet. Most azonban egy ideig csak a gyerekeivel lesz elfoglalva a korábbi kiváló sportolóhölgy.