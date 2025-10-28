Isten bárányából a világ birkája? Becca és Zsolt kapcsolata lassan formálódik – de nem mindenben értenek egyet

A Házasság első látásra reality műsor résztvevői már számtalan közös kalandon vannak túl. Vannak párok, akik az első pillanattól kezdve remek összhangban élnek, ám az idő múlásával egyre gyakrabban kerülnek olyan helyzetekbe, ahol nehéz elkerülni a konfliktusokat.

A Házasság első látásra legújabb részében egy meglepetéssel készült Rebeka Zsolt számára

Házasság első látásra: Rebeka néhány újdonsággal lepte meg férjét

Az elmúlt időszakban Becca és Zsolt több közös programon is igyekezett elmélyíteni kapcsolatát. Ezúttal azonban a feleség úgy döntött, férje megjelenésén is ideje néhány apró változtatást eszközölni. Míg Zsolt kizárólag fekete ruhadarabokat visel, addig Rebeka gardróbját színes darabok töltik meg. Hogy külső megjelenésük is összhangban legyen, a fiatal nő néhány színes inget vásárolt párjának.

– Azt előre elmondtam, hogy valószínűleg ezt nem fogom tudni elviselni magamon. Egyébként jó volt, hogy kiderült, hogy tényleg nem, mert egész eddig ez csak feltételezés volt – mondta a TV2 legújabb epizódjában a szolnoki származású Zsolt, akinek végül egyik ing sem nyerte el a tetszését. Bár véleménye szerint feleségének általában határozott elképzelései vannak, és ha ezek különböznek sajátjától, akkor azt tudja rossz néven venni, de Becca nyugodtan kezelte a helyzetet.

Egy komoly témát is felhozott a feleség

Rebeka egy számára fontos dologról szeretett volna beszélgetni férjével. Elmondta, hogy több időt szeretne családjával tölteni, és örülne, ha férje is elkísérné őt Kecskemétre. Zsolt ezt inkább a kísérlet után szorgalmazná, hiszen szoros időbeosztásuk miatt saját szeretteit is csupán három hetente látogathatja, és szabadidejét egyelőre rájuk fordítaná még. Becca szerint azonban ez nem egy vagy-vagy kérdés.

– Rebeka mellett igazából általában úgy, és azok a dolgok és szempontok érvényesülnek, amiket ő szeretne, én meg nagyon empatikus vagyok és türelmes. De azért az Isten bárányából a világ birkája kategóriába nem fogok átesni – fogalmazta meg álláspontját Zsolt. Később elmondta, hogy most kezd körvonalazódni az, hogy kinek hol húzódik a saját határa, viszont ha ezeket a problémákat meg tudják oldani, akkor minden rendben lesz a jövőben.