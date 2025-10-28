47 perce
Isten bárányából a világ birkája? Becca és Zsolt kapcsolata lassan formálódik – de nem mindenben értenek egyet
Rebeka és Zsolt házassága az eddigi részekben szinte álomszerűnek tűnt. A fiatalok az első perctől kezdve nyitottak voltak egymás felé, és minden eléjük kerülő akadályt közösen ugrottak meg. A Házasság első látásra legújabb részében azonban konfliktus alakult ki a az ifjú pár között, a műsorban most először.
A Házasság első látásra reality műsor résztvevői már számtalan közös kalandon vannak túl. Vannak párok, akik az első pillanattól kezdve remek összhangban élnek, ám az idő múlásával egyre gyakrabban kerülnek olyan helyzetekbe, ahol nehéz elkerülni a konfliktusokat.
Házasság első látásra: Rebeka néhány újdonsággal lepte meg férjét
Az elmúlt időszakban Becca és Zsolt több közös programon is igyekezett elmélyíteni kapcsolatát. Ezúttal azonban a feleség úgy döntött, férje megjelenésén is ideje néhány apró változtatást eszközölni. Míg Zsolt kizárólag fekete ruhadarabokat visel, addig Rebeka gardróbját színes darabok töltik meg. Hogy külső megjelenésük is összhangban legyen, a fiatal nő néhány színes inget vásárolt párjának.
– Azt előre elmondtam, hogy valószínűleg ezt nem fogom tudni elviselni magamon. Egyébként jó volt, hogy kiderült, hogy tényleg nem, mert egész eddig ez csak feltételezés volt – mondta a TV2 legújabb epizódjában a szolnoki származású Zsolt, akinek végül egyik ing sem nyerte el a tetszését. Bár véleménye szerint feleségének általában határozott elképzelései vannak, és ha ezek különböznek sajátjától, akkor azt tudja rossz néven venni, de Becca nyugodtan kezelte a helyzetet.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Egy komoly témát is felhozott a feleség
Rebeka egy számára fontos dologról szeretett volna beszélgetni férjével. Elmondta, hogy több időt szeretne családjával tölteni, és örülne, ha férje is elkísérné őt Kecskemétre. Zsolt ezt inkább a kísérlet után szorgalmazná, hiszen szoros időbeosztásuk miatt saját szeretteit is csupán három hetente látogathatja, és szabadidejét egyelőre rájuk fordítaná még. Becca szerint azonban ez nem egy vagy-vagy kérdés.
– Rebeka mellett igazából általában úgy, és azok a dolgok és szempontok érvényesülnek, amiket ő szeretne, én meg nagyon empatikus vagyok és türelmes. De azért az Isten bárányából a világ birkája kategóriába nem fogok átesni – fogalmazta meg álláspontját Zsolt. Később elmondta, hogy most kezd körvonalazódni az, hogy kinek hol húzódik a saját határa, viszont ha ezeket a problémákat meg tudják oldani, akkor minden rendben lesz a jövőben.
Aki lemaradt a hétfői adásról, az bármikor bepótolhatja a TV2 Play-en, teljesen díjmentesen. A Házasság első látásra minden hétköznap este 19:45-től várja a nézőket új és izgalmas fordulatokkal.
Minden autóst érint a hír: lezárják a szolnoki hidat, itt vannak a részletek!
Nézze meg jól a fotókat, ezek az emberek ugyanis soha nem léteztek – van miért aggódnunk?