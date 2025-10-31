55 perce
Rebeka és Zsolt között ismét feszült lett a hangulat
Az ébredés hetén a párok ezúttal is különböző programokon vesznek részt. A Házasság első látásra című műsor Rebekája és Zsoltja például görkorcsolyázni mentek, bár a férj ennek nem igazán örült. Későbbi beszélgetéseik során Zsolt azt is elárulta, hogy szerinte felesége egocentrikus.
A Házasság első látásra egyik legnépszerűbb párosa számára a mézeshetek békésen teltek, ám – ahogyan arról korábban már beszámoltunk – megjelentek az első repedések a kapcsolatban. A terápián Zsolt arról beszélt, hogy felesége, Becca gyakran vág arcokat, és olykor apróságok miatt is megjegyzéseket tesz – például amiatt, hogy túl hangosan veszi a levegőt, vagy kilóg a telefonja a zsebéből. A szakemberek szerint Beccának érdemes lenne tudatosabban figyelni az érzelmi reakcióira, azonban miután ez a téma újra szóba került egy közös görkorcsolyás programon, Zsolt egocentrikusnak nevezte feleségét. Vajon sikerül megoldaniuk a problémákat?
Zsolt szerint Rebeka egocentrikus – feszültség a Házasság első látásra párja között
A szakemberek szerint Rebeka nem tudatosítja önmagában az érzéseket. A fiatal feleség azonban úgy véli, hogy tudatosan figyel arra, hogy ennek az ellenkezője történjen. Elmondása szerint kifejezetten hasznosnak találta a terápián elhangzott tanácsokat, mert megerősítették abban, hogy nem kell teljesen megváltoznia, inkább arra érdemes figyelnie, hogy megőrizze a lelki békéjét. Rebeka szerint a legfontosabb tanulság az volt, hogy még inkább befelé figyeljen.
Nekem ez furcsa, hogy valaki ennyire egocentrikus
– fogalmazott Zsolt a TV2 csütörtöki műsorában.
Bár Rebeka igyekszik kizárni a konfliktusokat – például amikor Peti és Anna brutálisan összevesztek –, Zsolt úgy véli, az ilyen helyzetek akár tanulságosak is lehetnének, hiszen mások hibáiból is lehet tanulni. A feleség azonban úgy gondolja, nem szükséges mindenbe ennyire mélyen beleásnia magát.
– Neki nem komfortzónája, hogy a környezetét vizsgálja. Ha a szakmai siker a cél, akkor ez egy tökéletes út és módszer, viszont ha a személyes és párkapcsolati boldogság, akkor kevésbé – tette hozzá a szolnoki származású férfi.
A csütörtöki adásban a nézők azt is láthatták, ahogy este, az autóban ismét összetűzésbe keveredett Rebeka és Zsolt. Akik lemaradtak az epizódról, azok a TV2 Play-en ingyenesen visszanézhetik. A Házasság első látásra új részei minden hétköznap 19:45-kor kezdődnek.
