Rebeka és Zsolt között ismét feszült lett a hangulat

A Házasság első látásra egyik legnépszerűbb párosa számára a mézeshetek békésen teltek, ám – ahogyan arról korábban már beszámoltunk – megjelentek az első repedések a kapcsolatban. A terápián Zsolt arról beszélt, hogy felesége, Becca gyakran vág arcokat, és olykor apróságok miatt is megjegyzéseket tesz – például amiatt, hogy túl hangosan veszi a levegőt, vagy kilóg a telefonja a zsebéből. A szakemberek szerint Beccának érdemes lenne tudatosabban figyelni az érzelmi reakcióira, azonban miután ez a téma újra szóba került egy közös görkorcsolyás programon, Zsolt egocentrikusnak nevezte feleségét. Vajon sikerül megoldaniuk a problémákat?

Házasság első látásra: Rebeka és Zsolt sem értenek mindenben egyet

Fotó: Képernyőkép / Forrás: TV2

Zsolt szerint Rebeka egocentrikus – feszültség a Házasság első látásra párja között

A szakemberek szerint Rebeka nem tudatosítja önmagában az érzéseket. A fiatal feleség azonban úgy véli, hogy tudatosan figyel arra, hogy ennek az ellenkezője történjen. Elmondása szerint kifejezetten hasznosnak találta a terápián elhangzott tanácsokat, mert megerősítették abban, hogy nem kell teljesen megváltoznia, inkább arra érdemes figyelnie, hogy megőrizze a lelki békéjét. Rebeka szerint a legfontosabb tanulság az volt, hogy még inkább befelé figyeljen.

Nekem ez furcsa, hogy valaki ennyire egocentrikus

– fogalmazott Zsolt a TV2 csütörtöki műsorában.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Bár Rebeka igyekszik kizárni a konfliktusokat – például amikor Peti és Anna brutálisan összevesztek –, Zsolt úgy véli, az ilyen helyzetek akár tanulságosak is lehetnének, hiszen mások hibáiból is lehet tanulni. A feleség azonban úgy gondolja, nem szükséges mindenbe ennyire mélyen beleásnia magát.

– Neki nem komfortzónája, hogy a környezetét vizsgálja. Ha a szakmai siker a cél, akkor ez egy tökéletes út és módszer, viszont ha a személyes és párkapcsolati boldogság, akkor kevésbé – tette hozzá a szolnoki származású férfi.