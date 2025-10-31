Bakancslistás helyen járt Hegyes Berci

Lenyűgöző tájak, izgalmas kalandok, fantasztikus gasztronómiai-élmények. Leginkább ez jellemzi mostanában Hegyes Berci életét, aki Bohár Natival, Bernáth Józseffel, Hajós Andrással karöltve nyakába vette az országot, hogy felfedezzék a magyar borvidéket.

Igazi gasztro-élményben vehetett részt Hegyes Berci

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci a somlói borvidéken

Somlóra eljutni már régóta dédelgetett álma volt Hegyes Bercinek, a Magyar Bor – Mi folyik itt? online műsorának köszönhetően pedig végre tehetett egy pipát bakancslistájába.

Már az odaút jó hangulatban telt, és több érdekes, a borászathoz kapcsolódó eszközzel ismerkedett meg a táncművész. Többek között előkerült egy kerámia edény is, amiről Berci szinte azonnal meg tudta mondani, mire való, s később jó szolgálatot is tett a csapatnak.

A borkóstolás során igazi különlegességet ízlelhetett meg a csapat, mégpedig a juhfarkat, ami olyan ősi, hogy csak a somlói vidéken fellelhető. Ízvilága sós, amit a martfűi származású táncművész azonnal kiérzett.

De nem csak a helyi bort ízlelhették meg a sztárok, magát a vidék történetébe is betekinthettek, a szőlőtermesztés folyamatába, és egy kis extraként, igazi kulináris élménnyel gazdagodtak – desszertet készítettek, melyet természetesen némi borral ízesítettek.

Ezúttal is izgalmas felfedezés és hatalmas kaland volt és szerintem nem csak nekem, hanem a többieknek is.

– írta a somlói kalandról Hegyes Berci.