október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Bakancslistás helyen járt Hegyes Berci

Címkék#hegyes berci#gasztronómia#borvidék

Fantasztikus gasztro kalandon vesz részt a napokban a Dancing with the Stars műsorból ismert martfűi táncművész. Hegyes Berci és sztár kollégái – felfedezve a magyar borvidéket – olyan helyre jutottak el, ami már régóta a fiatal srác bakancslistáján szerepelt.

Dobos Zsófia Tünde

Lenyűgöző tájak, izgalmas kalandok, fantasztikus gasztronómiai-élmények. Leginkább ez jellemzi mostanában Hegyes Berci életét, aki Bohár Natival, Bernáth Józseffel, Hajós Andrással karöltve nyakába vette az országot, hogy felfedezzék a magyar borvidéket.

Hegyes Berci a somlói borvidéken
Igazi gasztro-élményben vehetett részt Hegyes Berci
Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci a somlói borvidéken

Somlóra eljutni már régóta dédelgetett álma volt Hegyes Bercinek, a Magyar Bor – Mi folyik itt? online műsorának köszönhetően pedig végre tehetett egy pipát bakancslistájába. 

Már az odaút jó hangulatban telt, és több érdekes, a borászathoz kapcsolódó eszközzel ismerkedett meg a táncművész. Többek között előkerült egy kerámia edény is, amiről Berci szinte azonnal meg tudta mondani, mire való, s később jó szolgálatot is tett a csapatnak.

A borkóstolás során igazi különlegességet ízlelhetett meg a csapat, mégpedig a juhfarkat, ami olyan ősi, hogy csak a somlói vidéken fellelhető. Ízvilága sós, amit a martfűi származású táncművész azonnal kiérzett. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

De nem csak a helyi bort ízlelhették meg a sztárok, magát a vidék történetébe is betekinthettek, a szőlőtermesztés folyamatába, és egy kis extraként, igazi kulináris élménnyel gazdagodtak – desszertet készítettek, melyet természetesen némi borral ízesítettek.

Ezúttal is izgalmas felfedezés és hatalmas kaland volt és szerintem nem csak nekem, hanem a többieknek is.

– írta a somlói kalandról Hegyes Berci.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu