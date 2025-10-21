Őszintén vallott Hegyes Berci és Mihályfi Luca a közös életükről – videóval

„Mi az igazság? A családotok mit szólt, hogy összeköltöztetek?” – kapta meg az első kérdést a sztárpár egy beszélgető műsorba, melyet az egyik legnagyobb videómegosztó oldalon tettek közzé. Mihályfi Luca és Hegyes Berci először csak mosolygott, majd őszintén vallottak életükről.

Munkakapcsolatnak indult, végül egymásba szeretett Hegyes Berci és Mihályfi Luca

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci és Mihályfi Luca meséltek arról, hogyan költöztek össze

Berci elmondta, hogy családjuk a lehető legtámogatóbb módon állt a pár mellé, még úgy is Luca most először életében költözött ki a családi fészekből. Viszont a mezőtúri táncos már 15 éves kor óta él egyedül – tudhattuk meg a beszélgetésből.

Nekem ez egy teljesen új dolog, én azt gondoltam, hogy még az egyetemi éveim alatt otthon élek majd, de mást hozott a sors és az élet, felülírta egy nagy szerelem, amit én se láttam jönni...

– mesélte az énekes, akinek a szülei amellett, hogy nagyon örülnek lányuk kapcsolatának, hiányolják is nagyon a mindennapi családi életből, hiszen megszokták, hogy együtt élnek. Persze, annak ellenére, hogy egyébként hirtelen változásnak élték meg a költözést, sejteni vélhették, hogy előbb vagy utóbb összeköltözik a pár, hisz Luca szinte minden este már Bercinél aludt és csak egy-két napot töltött szülei házában. Habár Luca anyukája csipkelődni szokott Bercivel, de nagyon szeretik a fiút, és aggódnia sem kell lánya miatt, mert ahogy Luca elmondta, csak fél órára laknak, és sokszor hazajár a gyerekszobájába dalt írni.