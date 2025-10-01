Mikor jön a baba? Judie és Curtis most megválaszolja

Manapság egyre több fiatal pár dönt amellett, hogy még vár a gyermekvállalással, hogy minél inkább fel tudjanak készülni életük nagy eseményére. Így van ezzel a magyar rapper Curtis és felesége Judie is, akik a Borsnak meséltek jelenlegi élethelyzetükről.

Házasság után sokan már kérdezhetik, mikorra tervezi Judie és Curtis a babaprojektet. Most kiderül!

Forrás: Judie Instagram-oldala

Judie és Curtis még nem gondolkodik családlapításon

Legutóbb arról cikkeztünk, milyen nagy sikerrel kezdte meg új szezonját Judie a ceglédi kosárcsapat oszlopos tagjaként. Akkor még kérdéses volt, elköszön-e a sportoló, ám nem kell aggódniuk a rajongóknak, ugyanis Judie bejelentette, mégis folytatja profi kosárlabda-karrierjét. Döntését nagyban befolyásolta az előző szezon sikere, így nem akart a szériának véget vetni.

De hogy reagált erre párja? Természetesen Curtis maximálisan támogatja Judie döntését és, ahogy magánéletben, úgy a sportpályán is mellette áll. Legalábbis a lelátón.

Félt, hogyan kérdezze meg, de mondtam neki, hogyha kosarazni szeretne és ebben boldog, jól érzi magát, ráadásul ilyen magas színvonalon játszik, akkor ki vagyok én, hogy megtiltsam neki. Ez olyan, mintha megkérdezném, hogy a fesztiválszezonban felléphetek-e

– írta meg a Bors a rapper gondolatait.

Ezzel, hogy a fiatal kosárlabdázó folytatja a sportot, a családalapítás odébb toldóik. Egyikük se siet, hisz mindketten még fiatalok, jó egészségnek örvendenek, és senki sem helyez rájuk nyomást.

Az az igazság, hogy még én sem akarom lekötni magam, hiszen ez egész eddigi életemet a sport töltötte ki. Tudom, hogy egy gyerek nevelése is iszonyatosan fárasztó és nehéz. Így aztán nem szeretnék egyből a karrierem befejezése után belevágni.

– mesélte Judie. Hozzátette, Curtis kisfia Doncsi sokat van velük és nagyon szeretik egymást.