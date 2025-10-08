56 perce
Judie erősebb, mint valaha – szívszorító vallomást tett
Judie megható sorokat osztott meg nehézségeiről.
Az Ázsia Expressz idei évadának egyik legmeghatározóbb párosa minden kétséget kizáróan Judie és Curtis. A páros nemcsak kitartásával, hanem őszinte érzelmeivel is belopta magát a nézők szívébe.
A műsorban látott nehézségek és kihívások után Judie egy érzelmes bejegyzésben reflektált a történtekre Instagram-oldalán. Posztjában arról ír, milyen sokan keresték meg őt, amiért kitartásával és nyugalmával rengeteg embert inspirált.
Eszméletlen sokan írtok nekem mindenhol, a kitartásomról, a nyugodtságomról, hogy nem adom fel… milyen erős vagyok lelkileg/testileg… borzasztóan jól esik és nagyon hálás vagyok
– írta Judie.
A kosarazó nemcsak a műsorban, hanem az életben is példát mutat arról, hogyan lehet a legnehezebb helyzetekben is kitartással és hittel helytállni.