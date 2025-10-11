Kis Grófo újra megmutatta: a családi program a legjobb buli

Fantasztikus élmény volt a testvérekkel biliárdozni – írta Kis Grófo legutóbbi Instagram-posztjában, ahol egy vidám, közvetlen hangulatú fotót is megosztott a követőivel. A képen testvéreivel és rokonaival látható, ahogy egy biliárdteremben töltik az estét, nevetéssel és jókedvvel körülvéve.

Szuperül mulatott Kis Grófo és családja

Forrás: Kis Grófo Instagram -oldala

A mulatós sztár nemcsak a színpadon hozza a jó hangulatot, hanem a hétköznapokban is megmutatja, mennyire fontos számára a család és az együtt töltött idő. A fotó alatt rajongók tucatjai hagytak szívecskéket és elismerő kommenteket – sokan szerintük „ilyen természetes pillanatokért lehet igazán szeretni Grófot”.

Úgy tűnik, a zenész mostanában kicsit visszavett a pörgésből, és inkább azokra a dolgokra koncentrál, amelyek igazán számítanak: a családra, a feltöltődésre és a közös élményekre.