Celebfigyelő

Kis Grófo fia berobbant: máris milliók kíváncsiak a slágerére

Kis Grófo fiának, Cino Grófonak megjelent új saját dala, amelyet már most hatalmas figyelem övez.

Szoljon.hu

Új csillag született a mulatós világában. Kis Grófo fia, Cino Grófo új dalával debütált, amelynek klipjét a YouTube-on is megtekinthetik a rajongók. A „Ne bolondítsd a szívem” című szám már most nagy érdeklődést váltott ki, és sokan kíváncsiak, vajon a fiatal tehetség követi-e édesapja sikeres pályáját. Az biztos, hogy a bemutatkozása igazán ígéretes, Cino Grófo magabiztosan és stílusosan lépett a rivaldafénybe.

