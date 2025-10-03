Kis Grófo fia berobbant: máris milliók kíváncsiak a slágerére

Új csillag született a mulatós világában. Kis Grófo fia, Cino Grófo új dalával debütált, amelynek klipjét a YouTube-on is megtekinthetik a rajongók. A „Ne bolondítsd a szívem” című szám már most nagy érdeklődést váltott ki, és sokan kíváncsiak, vajon a fiatal tehetség követi-e édesapja sikeres pályáját. Az biztos, hogy a bemutatkozása igazán ígéretes, Cino Grófo magabiztosan és stílusosan lépett a rivaldafénybe.

