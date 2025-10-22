28 perce
Kis Grófo megmutatta: így néz ki a tökéletes kikapcsolódás
Kis Grófo most nem a színpadon pörgeti a bulit, hanem a napsütésben lazít – természetesen igazi sztárstílusban. Napszemüveg, aranylánc és egy kényelmes napozóágy: ennyi kell csak a tökéletes kikapcsolódáshoz.
Azt mondják, minden pillanatot ki kell használni, és meg kell élni. Érdemes például kihasználni a jó időt: sétálni egyet, szervezni valamilyen programot, vagy egyszerűen csak sütkérezni a napsütésben. Pont, mint Kis Grófo.
Kis Grófo kifeküdt a napra
Ha valaki, hát Kis Grófo tudja, hogyan kell élni, és a jól megérdemelt munka után lazítani egyet! Félretéve a koncertezést, minden gondot levetkőzve, hatalmas mosollyal az arcán élvezte a nyarat idéző őszi időjárást. Ahogy mindig, most is megörökítette és megosztotta rajongóival ezt az önfeledt pillanatot. A vízcseppek a vállán pedig arról árulkodnak, hogy nemrég még csobbant is egyet a medencében.
