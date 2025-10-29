október 29., szerda

Nárcisz névnap

Celebfigyelő

1 órája

A világ egyik legszebb épületénél járt Kis Grófo

Címkék#Kis Grófo#Duna#Országház

Követői már megszokhatták, hogy rendszeresen oszt meg tartalmakat az életéről a szolnoki énekes. Kis Grófo ezúttal a főváros egy különleges helyén töltötte az estjét.

Kiss Ádám

Fővárosunk jelképe, az Országház épülete az, amiről mindenki felismeri hazánkat. Sok szögből fotózták már, de minden bizonnyal a Dunáról, éjszaka készített képek mutatják be legjobban, hogy mennyire impozáns a „Parlamentünk”. Kis Grófo is egy ilyen képpel örvendeztette meg követőit.

kis grófo
Kis Grófo az Országház előtt a Duna vízén
Fotó: Kis Grófi Instagram-oldala

Mozgalmas éve van Kis Grófonak

A munka mellett természetesen a kikapcsolódásra is jut idő, legutóbb például egy medence partján sütkérezett a mulatós-sztár.

