1 órája
A világ egyik legszebb épületénél járt Kis Grófo
Követői már megszokhatták, hogy rendszeresen oszt meg tartalmakat az életéről a szolnoki énekes. Kis Grófo ezúttal a főváros egy különleges helyén töltötte az estjét.
Fővárosunk jelképe, az Országház épülete az, amiről mindenki felismeri hazánkat. Sok szögből fotózták már, de minden bizonnyal a Dunáról, éjszaka készített képek mutatják be legjobban, hogy mennyire impozáns a „Parlamentünk”. Kis Grófo is egy ilyen képpel örvendeztette meg követőit.
Mozgalmas éve van Kis Grófonak
A munka mellett természetesen a kikapcsolódásra is jut idő, legutóbb például egy medence partján sütkérezett a mulatós-sztár.
