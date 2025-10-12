1 órája
„Ennek a lánynak nincs arca” – megrázó vallomást tett Kis Judy
Szinte nem volt arca, mégis visszatért a színpadra – Kis Judy felépülése mindenkit lenyűgözött.
Molnár-Kiss Judit, azaz Kis Judy, a Groovehouse énekesnője Rónai Egon Húzós című podcastjében eddig sosem hallott őszinteséggel mesélt élete legnehezebb időszakáról. A szolnoki születésű énekesnő 1998-ban szenvedett súlyos autóbalesetet, ami örökre megváltoztatta az életét – és az arcát is. Kis Judy felépülése hosszú, fájdalmas, de inspiráló történet arról, hogyan lehet a legmélyebb helyzetekből is visszatérni.
„Nagyon makacs vagyok, ez mentett meg”
A podcastban Judy elmondta, hogy mindig is rendkívül makacs természet volt, és ez a tulajdonsága segítette át a legnehezebb időszakon. A baleset után több mint negyven műtéten esett át, az orvosoknak a testének különböző részeiből kellett pótolniuk a szétroncsolódott csontokat. – Nem hagytam, hogy letaroljon az, ami történt. Szinte nem volt arcom, de tudtam, hogy vissza fogok jönni – mondta az énekesnő.
Judy arról is beszélt, hogy sokáig elkerülte a tükröt, mert nem bírta látni magát. A fizikai fájdalomnál is jobban gyötörte a lelki teher: az, ahogyan az emberek beszéltek róla. – Sok rosszindulatú levelet kaptam – emlékezettt vissza erre az időszakra az énekesnő.
Azt mondták:
Úristen, mit akarnak ezek, ennek a lánynak nincs arca. Ez sokkal jobban fájt, mint bármelyik műtét.
Tíz év kellett, hogy újra szépnek lássa magát
Az énekesnő elárulta, körülbelül tíz évbe telt, mire valóban feldolgozta a történteket. A fordulópont egy fotózás volt, ahol a fotós különlegesnek és gyönyörűnek látta őt. – Amikor megnéztük a képeket, a teljesen nyers fotókat, akkor először éreztem azt, hogy szép vagyok. Addig el sem hittem. Ez volt az a pillanat, amikor Kis Judy felépülése nemcsak testileg, hanem lelkileg is teljessé vált.
„Most már elfogadtam magam”
Ma már egészen másképp tekint önmagára. Sokan megkérdezik tőle, hogy kitehetnek-e róla régi képeket, de ő csak mosolyog: „Nyugodtan. Elfogadtam magam. Ez vagyok én.” Ahogy telik az idő, egyre inkább megbékélt a történetével és értékeli az egyedül töltött pillanatokat is.
Új élet, új kezdet
A gyógyulás után Judy új fejezetet nyitott az életében. Ma már nemcsak énekesnőként, hanem vállalkozóként is sikeres. Egy családoknak és gyerekeknek szóló légvárparkot hozott létre, amit a férjével közösen üzemeltetnek.
Az ugrálóvárban minden bajod elfelejted, ott egyszerűen jókedved lesz
– mesélte mosolyogva.
Zenei pályáját sem hagyta abba, a Groovehouse idén ünnepli fennállásának 27. évfordulóját, amit nagykoncerttel koronáznak meg. A rajongók régi kedvenceket hallhatnak új köntösben, a színpadon pedig táncosok és Judy kislánya is ott lesz. – Nagyon várom, mert velünk lesznek azok az emberek, akik a kezdetektől fogva támogattak.
Kis Judy felépülése: erő, hit és önszeretet
Kis Judy története több mint egy túlélés, igazi példa arra, hogy a kitartás, a makacsság és az önelfogadás képes legyőzni a legnagyobb tragédiákat is. Ma már nemcsak a hangjával, hanem az erejével is inspirál másokat.