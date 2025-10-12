„Ennek a lánynak nincs arca” – megrázó vallomást tett Kis Judy

Molnár-Kiss Judit, azaz Kis Judy, a Groovehouse énekesnője Rónai Egon Húzós című podcastjében eddig sosem hallott őszinteséggel mesélt élete legnehezebb időszakáról. A szolnoki születésű énekesnő 1998-ban szenvedett súlyos autóbalesetet, ami örökre megváltoztatta az életét – és az arcát is. Kis Judy felépülése hosszú, fájdalmas, de inspiráló történet arról, hogyan lehet a legmélyebb helyzetekből is visszatérni.

A súlyos baleset után hosszú évekbe telt, mire újra mosolyogni tudott. Kis Judy felépülése igazi emberi csoda

Forrás: Kis Judy Instagram-oldala

„Nagyon makacs vagyok, ez mentett meg”

A podcastban Judy elmondta, hogy mindig is rendkívül makacs természet volt, és ez a tulajdonsága segítette át a legnehezebb időszakon. A baleset után több mint negyven műtéten esett át, az orvosoknak a testének különböző részeiből kellett pótolniuk a szétroncsolódott csontokat. – Nem hagytam, hogy letaroljon az, ami történt. Szinte nem volt arcom, de tudtam, hogy vissza fogok jönni – mondta az énekesnő.

Judy arról is beszélt, hogy sokáig elkerülte a tükröt, mert nem bírta látni magát. A fizikai fájdalomnál is jobban gyötörte a lelki teher: az, ahogyan az emberek beszéltek róla. – Sok rosszindulatú levelet kaptam – emlékezettt vissza erre az időszakra az énekesnő.

Judy egy visszaemlékező posztban osztott meg fotókat balesetéről és annak körülményeiről

Forrás: Kis Judy Instagram-oldala

Azt mondták:

Úristen, mit akarnak ezek, ennek a lánynak nincs arca. Ez sokkal jobban fájt, mint bármelyik műtét.

Tíz év kellett, hogy újra szépnek lássa magát

Az énekesnő elárulta, körülbelül tíz évbe telt, mire valóban feldolgozta a történteket. A fordulópont egy fotózás volt, ahol a fotós különlegesnek és gyönyörűnek látta őt. – Amikor megnéztük a képeket, a teljesen nyers fotókat, akkor először éreztem azt, hogy szép vagyok. Addig el sem hittem. Ez volt az a pillanat, amikor Kis Judy felépülése nemcsak testileg, hanem lelkileg is teljessé vált.

„Most már elfogadtam magam”

Ma már egészen másképp tekint önmagára. Sokan megkérdezik tőle, hogy kitehetnek-e róla régi képeket, de ő csak mosolyog: „Nyugodtan. Elfogadtam magam. Ez vagyok én.” Ahogy telik az idő, egyre inkább megbékélt a történetével és értékeli az egyedül töltött pillanatokat is.

Új élet, új kezdet

A gyógyulás után Judy új fejezetet nyitott az életében. Ma már nemcsak énekesnőként, hanem vállalkozóként is sikeres. Egy családoknak és gyerekeknek szóló légvárparkot hozott létre, amit a férjével közösen üzemeltetnek.

Az ugrálóvárban minden bajod elfelejted, ott egyszerűen jókedved lesz

– mesélte mosolyogva.