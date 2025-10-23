1 órája
Gyerekkori tévéélményből főműsoridős pillanat lett – törökszentmiklósi nő brillírozott a Legyen Ön is milliomosban
Gyerekkora óta nézte a tévét a szüleivel, most pedig ő maga ülhetett be a híres székbe Palik Lászlóval szemben. A 49 éves törökszentmiklósi Bodó Kinga, a Legyen Ön is Milliomos című műsor nyertes játékosaként vonul be az újraindult kvízjáték történelmébe: kerek egymillió forintot vihetett haza.
Nagyot ment a törökszentmiklósi játékos és végül nem csak pénznyereménnyel lett gazdagabb.
Forrás: tv2
A Legyen Ön is Milliomos 2008-ban került le a képernyőről és 11 év szünet után, 2019-ben tért vissza a TV2-re Gundel Takács Gábor vezetésével. 2021-ben ismét elköszönt a nézőktől és 2024-ben hatalmas sikerrel tért vissza Palik László műsorvezetésével, ugyancsak a TV2-n. 2025 októberében pedig elstartolt az új évad, ez pedig ismét lehetőséget adott a vállalkozó kedvű nézőknek, hogy a Legyen Ön is Milliomos nyertes játékosai közé kerülhessenek. Bodó Kinga pedig élt is lehetőséggel.
A Legyen Ön is Milliomos nyertes játékosa egy régi álmát valósította meg
Kinga abba a korosztályba tartozik, akiket még estéről estére a képernyő elé szegezett a Legyen Ön is Milliomos című kvízműsor, melyet akkor még a legendás műsorvezető, Vágó István neve fémjelzett. Az ország legnépszerűbb műveltségi vetélkedőjét nézve a törökszentmiklósi nő is próbára tette tudását és sokszor érezte: ez neki is menne.
– Gyerekkoromban imádtam a műsort, még a legelső sorozatát is néztem Vágó Istvánnal. Amikor láttam, hogy újraindult, azt mondtam: veszíteni valóm nincs, megpróbálom – emlékszik vissza Kinga az első gondolatokra, amelyek végül egészen a játékos székig vezették. De előtte azért még volt egy-két próbatétel.
A műsorba pedig nem lehet csak úgy bekerülni: egy előzetes regisztráció után egy általános műveltségi teszten kellett bizonyítani saját felkészültségét. Ahogy Kinga fogalmazott: „Jézuskától géppuskáig minden volt” a tesztben.
A sporttól a filmekig, a hírektől a történelmen át mindent kérdeztek. Tényleg az általános műveltséget mérték. Aztán jött egy elbeszélgetés, és csak remélni mertem, hogy beválogatnak. Amikor megkaptam az e-mailt, hogy mehetek forgatásra, el sem hittem. Úgy látszik, vannak csodák.
A felkészülésre nem sok időt fordított Kinga
Az ember azt hinné, ha valaki ilyen megmérettetés előtt áll, akkor éjt nappallá téve bújja a lexikonokat és halomra végzi a hasonló műveltségi teszteket, hogy kellően felkészülten érkezzen. Kingának azonban más volt a taktikája: – Amit az ember az évek alatt nem szedett össze tudásban, azt pár hét alatt már nem lehet bepótolni. Úgy voltam vele, hogy saját kútfőből, ameddig eljutok, eljutok, mert ha most akarom pótolni például a sport terén meglévő hiányosságaimat, akkor csak még jobban összezavarodom - mondta el őszíntén.
Utazás a Legyen Ön is Milliomos helyszínére
Kinga tehát bizakodva várta a megmérettetést és az utazást is. A Legyen Ön is Milliomos stúdiója ugyanis nem a TV2 budapesti telephelyén található: egészen Szlovéniáig, Ljubljana városáig vitték a játékosokat. Ebből adódóan, akinek elhúzódott a játékideje, annak a szállást is biztosították. Így történhetett meg, hogy a hosszú út során történt valami olyasmi is, amire Kinga egyáltalán nem számított.
– Olyan embereket ismertem meg, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Nem is gondoltam volna, hogy elmegyek egy játékra és közben összehoz a sors ezekkel a szuperintelligens, kedves, okos emberekkel. Már akkor úgy gondoltam, hogy ha üres kézzel is jövök haza, akkor is nyertem: barátokat.
De Kinga nem jött haza üres kézzel, hiszen Palik Lászlóval egészen az 1 milliós kérdésig jutott! Az élmény nem volt mindennapi.
„Ott a székben teljesen megszűnik a külvilág”
– Furcsa, de egyben izgalmas érzés volt ott ülni a székben, a fények, a kamerák… tényleg más. Teljesen beszűkült a világ. Csak a monitort és Palik Lászlót láttam magam előtt. Olyan volt, mintha minden más megszűnt volna. Az adrenalin annyira dolgozott és annyira más lelkiállapotba kerültem, hogy ha a Laci azt kérdezte volna tőlem, hogy biztos három lányom van-e, lehet, hogy kérek egy telefonos segítséget – mesélte nevetve Kinga, hozzátéve: ezután az élmény után soha többé nem fog méltatlankodni, ha valaki a tv-ben egy könnyű kérdésre nem tudja a választ. Hiszen már tudja, hogy a stúdió annyira más világ, a játék pedig annyira más szituáció, hogy a legbiztosabb dologban is képes elbizonytalanítani az embert.
Ráadásul a játékos semmiképp sem akar „lebőgni” egy milliók által nézett műsorban.
- Sem azzal, hogy könnyű kérdésre nem tudja a választ,
- sem azzal, hogy korán ellövi az egyik segítségét.
- Vagy azzal, hogy úgy esik ki, hogy nem használta ki az összes segítséget – vallotta be őszintén a most már tapasztalt jétékos.
Mit szólt a család - na és a város?
Bár az adás csak 22-én került adásba, a műsorelőzetesekből már ország-világ (és persze Törökszentmiklós) is megismerhette Kingát.
– A lányok mondják is, hogy anya, megint ott vagy a tévében! A reklámokban is benne voltam, szóval sokan rám írtak, hogy jól látták-e. Furcsa érzés volt magamat látni a képernyőn, de jólesett – mosolyog Kinga, aki egyáltalán nem zárkózik el attól sem, hogy a jövőben újra kipróbálja magát egy másik nyereményjátékban.
A büszkeségen túl természetesen a nyereménynek is nagyon örült a család, hiszen – mint Kinga mondta: mindig van mire költeni. Pláne ott, ahol három lány gyermek is van a családban.
S hogy mit tanít nekünk Kinga sikertörténete? Azt, hogy az ember merjen az álmai után menni, hogy lássa meg a lehetőségeket és ne féljen éli velük! Ez is csak egy regisztrációval kezdődött és egy olyan utazás kerekedett ki belőle, ami a pénznyereményen túl életreszóló élményeket és új, értékes barátságokat hozott. Erre mondják azt, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa.
Gratulálunk Kingának!
Újszászi „fehér por” – tények és számok egy megyei ügyről
Új szabályok jönnek – a szolnoki szórakozóhelyek közösen írják át a biztonság játékszabályait.