Gyerekkori tévéélményből főműsoridős pillanat lett – törökszentmiklósi nő brillírozott a Legyen Ön is milliomosban

A Legyen Ön is Milliomos 2008-ban került le a képernyőről és 11 év szünet után, 2019-ben tért vissza a TV2-re Gundel Takács Gábor vezetésével. 2021-ben ismét elköszönt a nézőktől és 2024-ben hatalmas sikerrel tért vissza Palik László műsorvezetésével, ugyancsak a TV2-n. 2025 októberében pedig elstartolt az új évad, ez pedig ismét lehetőséget adott a vállalkozó kedvű nézőknek, hogy a Legyen Ön is Milliomos nyertes játékosai közé kerülhessenek. Bodó Kinga pedig élt is lehetőséggel.

Egészen az egymilliós kérdésig jutott Bodó Kinga, a Legyen Ön is Milliomos nyertese.

Forrás: TV2

A Legyen Ön is Milliomos nyertes játékosa egy régi álmát valósította meg

Kinga abba a korosztályba tartozik, akiket még estéről estére a képernyő elé szegezett a Legyen Ön is Milliomos című kvízműsor, melyet akkor még a legendás műsorvezető, Vágó István neve fémjelzett. Az ország legnépszerűbb műveltségi vetélkedőjét nézve a törökszentmiklósi nő is próbára tette tudását és sokszor érezte: ez neki is menne.

– Gyerekkoromban imádtam a műsort, még a legelső sorozatát is néztem Vágó Istvánnal. Amikor láttam, hogy újraindult, azt mondtam: veszíteni valóm nincs, megpróbálom – emlékszik vissza Kinga az első gondolatokra, amelyek végül egészen a játékos székig vezették. De előtte azért még volt egy-két próbatétel.

A műsorba pedig nem lehet csak úgy bekerülni: egy előzetes regisztráció után egy általános műveltségi teszten kellett bizonyítani saját felkészültségét. Ahogy Kinga fogalmazott: „Jézuskától géppuskáig minden volt” a tesztben.

A sporttól a filmekig, a hírektől a történelmen át mindent kérdeztek. Tényleg az általános műveltséget mérték. Aztán jött egy elbeszélgetés, és csak remélni mertem, hogy beválogatnak. Amikor megkaptam az e-mailt, hogy mehetek forgatásra, el sem hittem. Úgy látszik, vannak csodák.

A felkészülésre nem sok időt fordított Kinga

Az ember azt hinné, ha valaki ilyen megmérettetés előtt áll, akkor éjt nappallá téve bújja a lexikonokat és halomra végzi a hasonló műveltségi teszteket, hogy kellően felkészülten érkezzen. Kingának azonban más volt a taktikája: – Amit az ember az évek alatt nem szedett össze tudásban, azt pár hét alatt már nem lehet bepótolni. Úgy voltam vele, hogy saját kútfőből, ameddig eljutok, eljutok, mert ha most akarom pótolni például a sport terén meglévő hiányosságaimat, akkor csak még jobban összezavarodom - mondta el őszíntén.