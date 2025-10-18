Borzalmas emléket osztott meg Miló Viki a gyermekkorából

Egy rég elfeledett emlék bukkant felszínre a TV2 által sugárzott Házasság első látásra kibeszélő részében. Jobban mondva, nem is elfeledettemnek, inkább mélyen elásva élt tovább a szív valamely sötét zugában, melyre egy ember sem emlékszik vissza szívesen. Miló Viki is így tett, ám nászútja a alatt a felszínre bukkant az általa megélt borzalmas eset.

Mindenki sírva fakadt, mikor Miló Viki gyermekkori taumájáról beszélt a Házasság első látásra legutóbbi részében

Forrás: borsonline.hu

Gyermekkori traumájáról vallott Miló Viki

Szinte mindenki sírva fakadt, mikor Miló Viki elmesélte, mit élt át 14-15 éves korában. Egy családi barátjuk hagyott benne olyan mély nyomot, ami miatt nem tudta elfogadni férje közeledését.

– Miért vannak ezek a heves reakcióim? Próbáltam keresni az okát. És beugrott egy gyerekkori kép nekem – könnyekkel küzdve kezdett bele történetébe a bajnoknő. Egy ideig elhallatott, alig tudja folytatni a visszaidézést, mellyel nem csak játékostársai, de az egész ország előtt kitárulkozik és mutatja meg legsebezhetőbb oldalát.

– Mi történt? – kérdezte férje, Janicsek Attila, megtörve ezzel a döbbent csendet.

Ez a bácsi megölelt és nagyon nagyon szorosan húzott magához és éreztem, hogy elindult benne a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett el. Többször szóltam neki, hogy tessék elengedni, tessék elengedni.

A történetet hallva, férje döbbenten bámult maga elé, hisz ezzel minden eddigi konfliktusuk értelmet nyer. Felesége ugyan azt a tanácstalanságot, tehetetlenséget élte át a lagzin, mikor Attila magához vonta és megcsókolta.

A történtek ellenére úgy zárta a beszélgetést az újdonsült házaspár, hogy Viki segítséget kért a szakemberektől ahhoz, hogy túl tudjon lépni traumáján.