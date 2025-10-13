24 perce
Különleges múltidéző jelent meg Caramel oldalán
A bejegyzésben láthatjuk a kétezres évek elejének női és férfi divatját is. Molnár Ferenc Caramel a Megasztár színpadán énekel Tóth Gabival és Palcsó Tamással.
Kétségtelen, hogy a kereskedelmi televíziózás a kétezres évek elején élte fénykorát. Kvízműsorok, saját gyártású sorozatok, zenés és tehetségkutató showk nézők millióit szegezték a képernyők elé. Ekkor lett ismert a törökszentmiklósi születésű énekes, Molnár Ferenc Caramel, aki a TV2-n futó Megasztár második évadát nyerte meg. Többek között erről is nosztalgiáztak egy bejegyzésben Caramel oldalán.
Ada, Lilu, Tilla, Z+, emelt díjas SMS számra küldött Torres Danik és Caramel-ek, Hőálló Megálló, Csillagdal 21 év múlva is kívülről, Pierott és Bakács Tibor Settenkedő, idősebb tesó videókazettára veszi a Club Rotationt, mert Kecelen valami menő dj játszik, zokogás a Búcsúdalon, mert kiesett az Oláh Ibolya!! és persze, végignézni egy klipet, mert ha az elején lemaradtál, csak a végén írták ki újra, hogy ki is az előadó…
– szól a bejegyzésben.
Nosztalgikusan hathatnak a fenti sorok, de a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején a zenei világ egy különös médiatörténeti korszakot élt meg: ebben az időszakban a tehetségkutató műsorok és a zenecsatornák határozták meg a közízlést, és ezek számítottak a zene- és médiatartalmak legfőbb forrásának.
Húsz éve töretlen Molnár Ferenc Caramel sikere
Két évtizednyi változáshoz is remekül tudott alkalmazkodni a Fonogram-díjas énekes, aki jelenleg a decemberi koncertjére készül, amit a Papp László Sportarénában rendeznek.
