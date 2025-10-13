Különleges múltidéző jelent meg Caramel oldalán

Kétségtelen, hogy a kereskedelmi televíziózás a kétezres évek elején élte fénykorát. Kvízműsorok, saját gyártású sorozatok, zenés és tehetségkutató showk nézők millióit szegezték a képernyők elé. Ekkor lett ismert a törökszentmiklósi születésű énekes, Molnár Ferenc Caramel, aki a TV2-n futó Megasztár második évadát nyerte meg. Többek között erről is nosztalgiáztak egy bejegyzésben Caramel oldalán.

Különleges korszakban lett ismert Molnár Ferenc Caramel (balra)

Forrás: magyarzenehaza Instagram-oldala

Ada, Lilu, Tilla, Z+, emelt díjas SMS számra küldött Torres Danik és Caramel-ek, Hőálló Megálló, Csillagdal 21 év múlva is kívülről, Pierott és Bakács Tibor Settenkedő, idősebb tesó videókazettára veszi a Club Rotationt, mert Kecelen valami menő dj játszik, zokogás a Búcsúdalon, mert kiesett az Oláh Ibolya!! és persze, végignézni egy klipet, mert ha az elején lemaradtál, csak a végén írták ki újra, hogy ki is az előadó…

– szól a bejegyzésben.

Nosztalgikusan hathatnak a fenti sorok, de a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején a zenei világ egy különös médiatörténeti korszakot élt meg: ebben az időszakban a tehetségkutató műsorok és a zenecsatornák határozták meg a közízlést, és ezek számítottak a zene- és médiatartalmak legfőbb forrásának.

Húsz éve töretlen Molnár Ferenc Caramel sikere

Két évtizednyi változáshoz is remekül tudott alkalmazkodni a Fonogram-díjas énekes, aki jelenleg a decemberi koncertjére készül, amit a Papp László Sportarénában rendeznek.