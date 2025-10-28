31 perce
Most Wanted Szolnokon – a helyiek etették és menekítették a szökevényeket
Valami furcsa történt Szolnokon: két narancssárga „rab” simán beült burgerre, majd továbbállt a Tiszánál úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A Most Wanted Szolnok és Mezőtúr frekventált helyein is forog, ami azt jelenti, hogy már nem csak tévéshow, hanem nagyon is valós üldözés, amiben helyi éttermek, egy kikötő, és egy mezőtúri kávézó is statiszták lettek. A menekülők enni kértek, segítséget kaptak, továbbindultak – és most már bárki összefuthat velük az utcán. Ha önöknél is felbukkan, azonnal jelezzék!
Szolnok hivatalosan is felkerült a celebszökevények térképére. Vasárnap óta narancssárga „rabruhás” hírességek tűnnek fel országszerte, mert elindult az RTL új menekülős realityjének, a Most Wanted – A hajszának a forgatása. Ez azt jelenti, hogy Sebestyén Balázs és üldözőcsapata 24 ismert magyar szereplőt hajt, akik párokban próbálnak meglógni előlük, miközben bárki az utcán beléjük futhat. A műsor koncepciója az, hogy a celebek kiszöktek a „Celeb Fegyházból”, és most az egész ország a búvóhelyük. A csapat, amelyik üldözi őket: Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci, vagyis nem statiszták, hanem valódi arcok, valódi helyszíneken. A Most Wanted Szolnok utcáira is elért, mutatjuk a helyszíneket, mert több is van!
És most jön a lényeg: a hajsza hivatalosan elérte Szolnokot is. A helyiek szerint két menekülő – Földes Eszter és Fenyvesi Barna – betért a belvárosi Lakatka Burgerbe „tankolni”, mielőtt továbbálltak volna. A burgeresek saját posztjukban úgy fogalmaztak, hogy „szökött rabok fuvarban”, a terv pedig egyszerű volt: enni egy jót, és menekülni tovább! A páros ezek után nem maradt sokáig, mert – idézve őket – „Kecskemét, készülj!” felkiálltással már rohantak is tovább.
A sztori itt nem állt meg, hiszen a Tiszánál is riadót fújtak, a T-SUN Yacht Clubnál ugyanis szintén felbukkant a két „szabadulóművész”, ahol állítólag még a gyors menekítésükben is segítettek nekik. A hajsza tehát nem csak tévéshow: Szolnok konkrétan beszállt a játékba a Tiszával, burgerekkel, és ha kell, akkor fuvarral.
Ráadásul a szökevények nem csak a vármegye székhelyen jártak, Mezőtúrra is befutottak, konkrétan a Városháza Kávézóba. Az ott dolgozók is úgy döntöttek, hogy nem adják fel őket.
A Most Wanted – A hajsza jelenleg is forog, tehát ez most nem egy beharangozó, hanem élő helyzet. A celebek tényleg kint vannak az utcán, pályaudvarokon, éttermekben, hidaknál, és próbálnak láthatatlanok maradni. A 24 játékos közül több párost már elfogtak – volt, akit órák alatt levadásztak –, de több mint a felük még szökésben van. Az RTL azt mondja: ez Magyarország eddigi legnagyobb „celebüldözése”.
Segítenéd a narancssárga overálos versenyzőket?
Ami ezt a műsort különlegessé teszi, és ami miatt ennyire ráharapott az ország, hogy a néző nem csak néző. A koncepció szerint bárki eldöntheti, melyik oldalon áll: segít elkapni a hírességeket, vagy épp fedezi őket. Az RTL nyíltan arra kéri az embereket, hogy ha meglátnak egy narancssárga overálos celebszökevényt, dobják fel! Ugyanakkor a játékszabály szerint akár az ellenkezője is játszik: el lehet rejteni a szökésben lévő párosokat, adni nekik fuvart, kaját, meleg helyet éjszakára. Ez eddig nem nagyon volt magyar tévében: a civil lakosság gyakorlatilag külső szereplővé válik egy országos realityben.
A Lakatka Burger és a T-SUN Yacht Club segített
Nem véletlen, hogy a Lakatka Burger és a T-SUN Yacht Club is posztolta a sztorit. Most már nem az van, hogy „a tévében vannak a sztárok”, hanem az, hogy „beültek mellénk a pultnál, kértek egy burgert, aztán elszöktek a Tiszán”. A helyiek pedig büszkén dokumentálják, ki mikor járt náluk, mert ez most kvázi vadkamerafelvétel: bizonyíték arra, hogy Szolnok hivatalosan is menekültbúvóhely lett.
A hajsza egyébként országos: a menekülő párosok folyamatosan helyet váltanak, eddig Békéscsabától Kisvárdáig több városban megfordultak, és olyan ismert nevek is felbukkantak a mezőnyben, mint Ember Márk, Puskás-Dallos Péter, Istenes Bence vagy Csobot Adél. A forgatócsoport és az üldözők közben konkrétan járják az országot.
Ha valaki szeretné látni, hogy mi lett a szolnoki bújócska vége, és hogy Sebestyén Balázs csapata végül elkapta-e azokat, akik nálunk kértek hamburgert és menekítőhajót, annak nem kell sokat várnia: a Most Wanted – A hajsza november 10-től minden hétköznap, a Fókusz után kerül adásba az RTL-en, és nézhető lesz az RTL+ Premium felületén is. Vagyis ez most futó sztori, amit pár napon belül képernyőn is látni lehet majd.
