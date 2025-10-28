Most Wanted Szolnokon – a helyiek etették és menekítették a szökevényeket

Szolnok hivatalosan is felkerült a celebszökevények térképére. Vasárnap óta narancssárga „rabruhás” hírességek tűnnek fel országszerte, mert elindult az RTL új menekülős realityjének, a Most Wanted – A hajszának a forgatása. Ez azt jelenti, hogy Sebestyén Balázs és üldözőcsapata 24 ismert magyar szereplőt hajt, akik párokban próbálnak meglógni előlük, miközben bárki az utcán beléjük futhat. A műsor koncepciója az, hogy a celebek kiszöktek a „Celeb Fegyházból”, és most az egész ország a búvóhelyük. A csapat, amelyik üldözi őket: Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci, vagyis nem statiszták, hanem valódi arcok, valódi helyszíneken. A Most Wanted Szolnok utcáira is elért, mutatjuk a helyszíneket, mert több is van!

Hihetetlen szökés: a Most Wanted Szolnok utcáit sem hagyta ki, a Lakatka Burgerbe is betért Földes Eszter, és Fenyvesi Barna, majd menekültek tovább

Forrás: Lakatka Burger Szolnok Facebook-pldala

És most jön a lényeg: a hajsza hivatalosan elérte Szolnokot is. A helyiek szerint két menekülő – Földes Eszter és Fenyvesi Barna – betért a belvárosi Lakatka Burgerbe „tankolni”, mielőtt továbbálltak volna. A burgeresek saját posztjukban úgy fogalmaztak, hogy „szökött rabok fuvarban”, a terv pedig egyszerű volt: enni egy jót, és menekülni tovább! A páros ezek után nem maradt sokáig, mert – idézve őket – „Kecskemét, készülj!” felkiálltással már rohantak is tovább.

A sztori itt nem állt meg, hiszen a Tiszánál is riadót fújtak, a T-SUN Yacht Clubnál ugyanis szintén felbukkant a két „szabadulóművész”, ahol állítólag még a gyors menekítésükben is segítettek nekik. A hajsza tehát nem csak tévéshow: Szolnok konkrétan beszállt a játékba a Tiszával, burgerekkel, és ha kell, akkor fuvarral.

A szolnoki T-SUN Yacht Club is úgy döntött, nem dobja fel a Esztert és Barnát, inkább segít nekik a menekülésben

Forrás: T-SUN Yacht Club Facebook-oldala

Ráadásul a szökevények nem csak a vármegye székhelyen jártak, Mezőtúrra is befutottak, konkrétan a Városháza Kávézóba. Az ott dolgozók is úgy döntöttek, hogy nem adják fel őket.

A Most Wanted Szolnokon feltűnt celebjei Mezőtúron is szerencsével jártak. A Városháza Kávézó is a segítő kezet nyújtott, a kávén kívül

Forrás: Városháza Kávézó Facebook-oldala

Az RTL legújabb műsora, a Most Wanted Szolnok és Mezőtúr belvárosában is felbukkant

A Most Wanted – A hajsza jelenleg is forog, tehát ez most nem egy beharangozó, hanem élő helyzet. A celebek tényleg kint vannak az utcán, pályaudvarokon, éttermekben, hidaknál, és próbálnak láthatatlanok maradni. A 24 játékos közül több párost már elfogtak – volt, akit órák alatt levadásztak –, de több mint a felük még szökésben van. Az RTL azt mondja: ez Magyarország eddigi legnagyobb „celebüldözése”.