Százéves karcagi finomságot készített Polgár Kriszta

Követői már megszokhatták, hogy milyen változatos tartalmakat oszt meg közösségi oldalain Polgár Kriszta. Ezúttal azonban talán még őket is meglepte a törökszentmiklósi származású influenszer, ugyanis a Ferdinánd tekercs receptjét posztolta.

Ínycsiklandozó Ferdinánd tekercset készített Polgár Kriszta

Fotó: Polgár Kriszta Instagram-oldala

Polgár Kriszta örök kedvence a Ferdinánd tekercs

Egy kedves ismerőse örökségét osztotta meg az Egyesült Államokban élő szépségkirálynő, az ínycsiklandozó sütemény receptjét pedig Polgár Kriszta Instagram-oldalán találják.