1 órája
Százéves karcagi finomságot készített Polgár Kriszta
A Ferdinánd tekercs története az 1920-as évekre nyúlik vissza, Polgár Kriszta pedig az Egyesült Államokig vitte el a legendás kunsági kalács hírét.
Követői már megszokhatták, hogy milyen változatos tartalmakat oszt meg közösségi oldalain Polgár Kriszta. Ezúttal azonban talán még őket is meglepte a törökszentmiklósi származású influenszer, ugyanis a Ferdinánd tekercs receptjét posztolta.
Polgár Kriszta örök kedvence a Ferdinánd tekercs
Egy kedves ismerőse örökségét osztotta meg az Egyesült Államokban élő szépségkirálynő, az ínycsiklandozó sütemény receptjét pedig Polgár Kriszta Instagram-oldalán találják.
2025.09.13. 13:30
