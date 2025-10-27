október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Százéves karcagi finomságot készített Polgár Kriszta

Címkék#A Ferdinánd tekercs#recept#Polgár Kriszta

A Ferdinánd tekercs története az 1920-as évekre nyúlik vissza, Polgár Kriszta pedig az Egyesült Államokig vitte el a legendás kunsági kalács hírét.

Kiss Ádám

Követői már megszokhatták, hogy milyen változatos tartalmakat oszt meg közösségi oldalain Polgár Kriszta. Ezúttal azonban talán még őket is meglepte a törökszentmiklósi származású influenszer, ugyanis a Ferdinánd tekercs receptjét posztolta.

polgár Kriszta, ferdinánd tekercs
Ínycsiklandozó Ferdinánd tekercset készített Polgár Kriszta
Fotó: Polgár Kriszta Instagram-oldala

Polgár Kriszta örök kedvence a Ferdinánd tekercs

Egy kedves ismerőse örökségét osztotta meg az Egyesült Államokban élő szépségkirálynő, az ínycsiklandozó sütemény receptjét pedig Polgár Kriszta Instagram-oldalán találják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu