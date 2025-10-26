október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Rubint Rella a nyugalom szigetéből üzent – így kapcsol ki a rohanó világban

Címkék#wellness#Rubint Rella#celebfigyelő#kikapcsolódás

Rella ismét megmutatta, hogyan lehet stílusosan feltöltődni a rohanó hétköznapokban.

Szoljon.hu

Rubint Rella a közösségi oldalán osztott meg egy lenyűgöző fotót, amelyen egy wellnessben pihen, a háttérben gyönyörű őszi tájjal.
A poszt mellé Rella egy inspiráló üzenetet is írt: 

A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra.

 Úgy tűnik, a fiatal fitneszedző pontosan tudja, hogyan lehet feltöltődni, és közben egy kis nyugalmat csempészni a rohanó mindennapokba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu