1 órája
Rubint Rella a nyugalom szigetéből üzent – így kapcsol ki a rohanó világban
Rella ismét megmutatta, hogyan lehet stílusosan feltöltődni a rohanó hétköznapokban.
Rubint Rella a közösségi oldalán osztott meg egy lenyűgöző fotót, amelyen egy wellnessben pihen, a háttérben gyönyörű őszi tájjal.
A poszt mellé Rella egy inspiráló üzenetet is írt:
A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra.
Úgy tűnik, a fiatal fitneszedző pontosan tudja, hogyan lehet feltöltődni, és közben egy kis nyugalmat csempészni a rohanó mindennapokba.
