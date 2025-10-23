2 órája
Igazán különleges környéken járt Rubint Rella
Amikor a Balatonról beszélünk, mindenkinek hazánk legnagyobb tava jut az eszébe. Rubint Rella most megmutatta, hogy milyen rejtett kincsei vannak a Kis-Balatonnak.
Megszokhattuk, hogy a jászberényi származású Rubint Rella az életének számos részébe beavatja követőit. A bejegyzések között edzéssel, életmóddal kapcsolatos tartalmak szerepelnek leginkább, de utazásait is szívesen megörökíti az influenszer.
A belső békét keresi Rubint Rella
A Kis-Balatonnál található Kányavári-sziget kedvelt kirándulóhely a természet szerelmesei körében, a Búbos vöcsök fahíd pedig már önmagában egy látványosság. A szigeten végig tanösvény vezet, amely betekintést ad a környék gazdag állat- és növényvilágába, különösen a madárvilágba, hiszen ez a térség Európa egyik fontos madárélőhelye.
Minden bizonnyal a fitnessedző is ezt a nyugalmat kereste Zala vármegyében, hiszen korábbi posztjában azt írta: I choose my peace, over and over again, azaz a békét választom újra és újra.
Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak”
Ilyen képet még nem posztolt Rubint Rella edzés közben, érdemes megnézni