Igazán különleges környéken járt Rubint Rella

Megszokhattuk, hogy a jászberényi származású Rubint Rella az életének számos részébe beavatja követőit. A bejegyzések között edzéssel, életmóddal kapcsolatos tartalmak szerepelnek leginkább, de utazásait is szívesen megörökíti az influenszer.

Rubint Rella a Kis-Balatonnál

Forrás: Rubint Rella Instagram-oldala

A belső békét keresi Rubint Rella

A Kis-Balatonnál található Kányavári-sziget kedvelt kirándulóhely a természet szerelmesei körében, a Búbos vöcsök fahíd pedig már önmagában egy látványosság. A szigeten végig tanösvény vezet, amely betekintést ad a környék gazdag állat- és növényvilágába, különösen a madárvilágba, hiszen ez a térség Európa egyik fontos madárélőhelye.

Minden bizonnyal a fitnessedző is ezt a nyugalmat kereste Zala vármegyében, hiszen korábbi posztjában azt írta: I choose my peace, over and over again, azaz a békét választom újra és újra.