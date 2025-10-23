október 23., csütörtök

Igazán különleges környéken járt Rubint Rella

Címkék: Búbos vöcsök fahíd, Rubint Rella, Kis-Balaton

Amikor a Balatonról beszélünk, mindenkinek hazánk legnagyobb tava jut az eszébe. Rubint Rella most megmutatta, hogy milyen rejtett kincsei vannak a Kis-Balatonnak.

Kiss Ádám

Megszokhattuk, hogy a jászberényi származású Rubint Rella az életének számos részébe beavatja követőit. A bejegyzések között edzéssel, életmóddal kapcsolatos tartalmak szerepelnek leginkább, de utazásait is szívesen megörökíti az influenszer.

rubint rella
Rubint Rella a Kis-Balatonnál
Forrás: Rubint Rella Instagram-oldala

A belső békét keresi Rubint Rella

A Kis-Balatonnál található Kányavári-sziget kedvelt kirándulóhely a természet szerelmesei körében, a Búbos vöcsök fahíd pedig már önmagában egy látványosság. A szigeten végig tanösvény vezet, amely betekintést ad a környék gazdag állat- és növényvilágába, különösen a madárvilágba, hiszen ez a térség Európa egyik fontos madárélőhelye.

Minden bizonnyal a fitnessedző is ezt a nyugalmat kereste Zala vármegyében, hiszen korábbi posztjában azt írta: I choose my peace, over and over again, azaz a békét választom újra és újra.

A Kis-Balaton
Forrás: Rubint Rella Instagram-oldal

 

