október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

2 órája

Ilyen képet még nem posztolt Rubint Rella edzés közben, érdemes megnézni

Címkék#Rubint Rella#fitnessz#Novothny Soma

A tapasztalat szerint is kellemesebb és motiválóbb úgy az edzés, ha partnert is választunk a testmozgáshoz. Rubint Rella most egy különleges vendéggel együtt égette a kalóriákat.

Kiss Ádám

Rendszeresen posztol edzős tartalmakat közösségi oldalaira Rubint Rella. Ezúttal a kutyája került a kamerák kereszttüzébe, a mókás pillanatokat pedig az Instagramon is megosztotta a fitnessz-influenszer.

rubint rella
Meghitt pillanat: Rubint Rella és kutyája edzés közben
Fotó: Rubint Rella Instagram-oldala

Válása óta kivirult Rubint Rella

A profi labdarúgóval, Novothny Somával való válásuk óta a munka teszi ki idejének nagy részét, de a közzétett képek tanúsága szerint a pihenésre is van ideje az edzőnek.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu