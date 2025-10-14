Celebfigyelő
Ilyen képet még nem posztolt Rubint Rella edzés közben, érdemes megnézni
A tapasztalat szerint is kellemesebb és motiválóbb úgy az edzés, ha partnert is választunk a testmozgáshoz. Rubint Rella most egy különleges vendéggel együtt égette a kalóriákat.
Rendszeresen posztol edzős tartalmakat közösségi oldalaira Rubint Rella. Ezúttal a kutyája került a kamerák kereszttüzébe, a mókás pillanatokat pedig az Instagramon is megosztotta a fitnessz-influenszer.
Válása óta kivirult Rubint Rella
A profi labdarúgóval, Novothny Somával való válásuk óta a munka teszi ki idejének nagy részét, de a közzétett képek tanúsága szerint a pihenésre is van ideje az edzőnek.
Rubint Rella megmutatta, mit jelent igazán kivirulni – ez a kép mindent elmond
