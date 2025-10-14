1 órája
Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak”
Rubint Rella nehéz időszakon van túl: a válása után őszintén vallott arról, hogyan élte meg a mélypontokat, és kik maradtak mellette a legnehezebb napokban.
Rubint Rella őszintén mesélt arról, mennyire nehéz időszakon ment keresztül a válása után. Az influenszer szerint az elmúlt fél év „kanyargós hullámvasút” volt, tele mélypontokkal és újrakezdésekkel.
Megszólalt Rubint Rella
Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtak még egyet
– írta Rella közösségi oldalán, ahol arról is beszélt, hogy most leginkább önmagára és a karrierjére szeretne koncentrálni.
Elmondása szerint a nehéz időszak megtanította arra, kikre számíthat igazán.
Már nem neheztelés van bennem, csak tanulság
– fogalmazott.
A fiatal influenszer jelenleg nem keres új párt, hisz abban, hogy „minden akkor érkezik, amikor annak ideje van”. Hozzátette: sokszor érezte magát értéktelennek, de mostanra igyekszik minden energiáját olyan dolgokba fektetni, amelyek valódi értéket adnak az életéhez – írja a Bors.
