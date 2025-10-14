Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak”

Rubint Rella őszintén mesélt arról, mennyire nehéz időszakon ment keresztül a válása után. Az influenszer szerint az elmúlt fél év „kanyargós hullámvasút” volt, tele mélypontokkal és újrakezdésekkel.

Mindenkit sokkolt a hír, amikor kiderült: Rubint Rella válik

Fotó: Bánkuti Sándor / Bors

Megszólalt Rubint Rella

Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtak még egyet

– írta Rella közösségi oldalán, ahol arról is beszélt, hogy most leginkább önmagára és a karrierjére szeretne koncentrálni.

Elmondása szerint a nehéz időszak megtanította arra, kikre számíthat igazán.

Már nem neheztelés van bennem, csak tanulság

– fogalmazott.

A fiatal influenszer jelenleg nem keres új párt, hisz abban, hogy „minden akkor érkezik, amikor annak ideje van”. Hozzátette: sokszor érezte magát értéktelennek, de mostanra igyekszik minden energiáját olyan dolgokba fektetni, amelyek valódi értéket adnak az életéhez – írja a Bors.