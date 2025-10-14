október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Megrendülten vallott válásáról Rubint Rella: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak”

Címkék#Rubint Rella#fitnessz#Novothny Soma

Rubint Rella nehéz időszakon van túl: a válása után őszintén vallott arról, hogyan élte meg a mélypontokat, és kik maradtak mellette a legnehezebb napokban.

Szoljon.hu

Rubint Rella őszintén mesélt arról, mennyire nehéz időszakon ment keresztül a válása után. Az influenszer szerint az elmúlt fél év „kanyargós hullámvasút” volt, tele mélypontokkal és újrakezdésekkel.

rubint rella
Mindenkit sokkolt a hír, amikor kiderült: Rubint Rella válik
Fotó: Bánkuti Sándor / Bors

Megszólalt Rubint Rella

Amikor a legmélyebben voltam, sokan bele sem gondoltak, min megyek keresztül. Sőt, voltak, akik inkább belém rúgtak még egyet

 – írta Rella közösségi oldalán, ahol arról is beszélt, hogy most leginkább önmagára és a karrierjére szeretne koncentrálni.

Elmondása szerint a nehéz időszak megtanította arra, kikre számíthat igazán. 

Már nem neheztelés van bennem, csak tanulság

– fogalmazott.

A fiatal influenszer jelenleg nem keres új párt, hisz abban, hogy „minden akkor érkezik, amikor annak ideje van”. Hozzátette: sokszor érezte magát értéktelennek, de mostanra igyekszik minden energiáját olyan dolgokba fektetni, amelyek valódi értéket adnak az életéhez – írja a Bors.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu