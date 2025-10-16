54 perce
Megható sorokkal búcsúzott elhunyt papagájától Sápi Vivi
Szívszorító bejegyzésben osztotta meg követőivel gyászát Sápi Vivi, akinek több mint tíz év után elpusztult szeretett papagája, Kuku.
Sápi Vivi közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy elhunyt papagája, Kuku. A népszerű influenszer több mint tíz éven át nevelte a madarat, aki nemcsak házikedvenc volt, hanem valódi családtag is.
Bejegyzésében Vivi arról írt, hogy minden tőle telhetőt megtett a madár megmentéséért, de hiába rohant vele orvoshoz, Kuku életét már nem tudták megmenteni.
Vannak élethelyzetek, amikor mindent megteszel, de az sem elég, hogy másképp alakuljon
– fogalmazott az influenszer, aki elárulta, előző éjjel különös álmot látott, amelyben szinte előre megérezte kedvence elvesztését.
Közeli kapcsolatba került Kuku és Sápi Vivi
Vivi visszaemlékezésében megható részleteket is felidézett: Kuku imádott a macskák közelében lenni, pancsolni, hajakat piszkálni, sőt még a Gangnam Style megjelenésekor is „táncra perdült”. A madár a mindennapok része volt – együtt tanultak vizsgákra, közösen töltötték az estéket, és Kuku mindig tudta, ha valami nem volt rendben.
„Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a kedvenc tükröddel és köteleddel” – írta a poszt végén Sápi Vivi, aki abban bízik, hogy papagája most is vigyáz rá valahonnan.
A bejegyzést rövid idő alatt több ezren lájkolták, és rengetegen fejezték ki együttérzésüket az influenszer felé.