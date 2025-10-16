Megható sorokkal búcsúzott elhunyt papagájától Sápi Vivi

Sápi Vivi közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy elhunyt papagája, Kuku. A népszerű influenszer több mint tíz éven át nevelte a madarat, aki nemcsak házikedvenc volt, hanem valódi családtag is.

Elhunyt Kuku

Fotó: Sápi Vivi Instagram-oldala

Bejegyzésében Vivi arról írt, hogy minden tőle telhetőt megtett a madár megmentéséért, de hiába rohant vele orvoshoz, Kuku életét már nem tudták megmenteni.

Vannak élethelyzetek, amikor mindent megteszel, de az sem elég, hogy másképp alakuljon

– fogalmazott az influenszer, aki elárulta, előző éjjel különös álmot látott, amelyben szinte előre megérezte kedvence elvesztését.

Közeli kapcsolatba került Kuku és Sápi Vivi

Vivi visszaemlékezésében megható részleteket is felidézett: Kuku imádott a macskák közelében lenni, pancsolni, hajakat piszkálni, sőt még a Gangnam Style megjelenésekor is „táncra perdült”. A madár a mindennapok része volt – együtt tanultak vizsgákra, közösen töltötték az estéket, és Kuku mindig tudta, ha valami nem volt rendben.

„Nem gondoltam, hogy tegnap este láthatlak utoljára. Csak az üres ketreced maradt a kedvenc tükröddel és köteleddel” – írta a poszt végén Sápi Vivi, aki abban bízik, hogy papagája most is vigyáz rá valahonnan.

A bejegyzést rövid idő alatt több ezren lájkolták, és rengetegen fejezték ki együttérzésüket az influenszer felé.