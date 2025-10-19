A pénz jutott eszébe Majkának, amikor egy jászkiséri lány ajánlatot tett neki – videóval

Egy jászkiséri lány oltotta szénné Majkát az 2025-ös X-Faktor válogató legutóbbi, szombati etapjában. A 24 éves Bukovinszky Vanda nem ismeretlen zenei körökben, hiszen már 12 éves kora óta freestyle-ozik, és Distress művésznéven több produkciója is elérhető. A zsűritag Valkusz Milán egyből meg is ismerte a színpadra lépő rappert.

Meglepő ajánlatot kapott Majka a 2025-ös X-Faktor válogatón

Fotó: László Szabolcs / Forrás: MW Archívum

A produkció után Valkusz úgy vélekedett, szerinte Vanda nem engedte el magát eléggé. A jászkiséri lány erre azt mondta, kicsit izgatott volt, mivel a freestyle-lal ellentétben itt nem volt konkrét ellenfele. És hogy ezt bizonyítsa, ki is hívta párbajra a szintén zsűritag Majkát.

Szétoltották Majkát a 2025-ös X-Faktor válogatón

Az előadó némi húzódozás után visszautasította az ajánlatot. Azt mondta, nem egy fegyvernemben dolgoznak, ráadásul „sok pénz kéne, hogy odamenjen”.

„Azért meghallgatnék valamit. Oltsál szét minket, érezzük kellemetlenül magunkat” – fűzte hozzá Majka. Distress ezt meg is tette. És bár a neccesebb részeket (volt belőlük bőven) kisípolták az adásból, azért nem véletlenül fetrengett a nevetéstől a zsűri és a közönség is.

Gáspár Laci nem szavazata ellenére az ítészek továbbjuttatták a következő körbe Vandát.