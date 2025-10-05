1 órája
Állva tapsolt a közönség, Zsigmond Angi a színpadon is megmutatta magát
Közel kétszázezer megtekintésnél jár Zsigmond Angi első dala, amelyet egy látványos színpadi show keretében is bemutatott a napokban.
Meghatározó influenszerré nőtte ki magát az elmúlt években Zsigmond Angi.
A törökszentmiklósi származású lány az internetes karrierje után a kereskedelmi televíziózás világába is belekóstolt, néhány hete pedig a zenei élet meghódítására is vállalkozott, első dala tarol a digitális platformokon.
Felrobbant a nézőtér Zsigmond Angi előadása közben
A napokban lehetősége nyílt arra, hogy egy látványos színpadi show keretében több százezreknek is megmutathassa muzikalitását, az eseményről pedig egy megható közösségimédia-bejegyezésben emlékezett meg.
Ott leszek azok miatt, akik hisznek bennem és csinálni fogom, mert erről szól, hogy merj beleállni abba, amit szeretsz.
– fogalmazott és egyben inspirálta is követőit a TikTok-sztár.
